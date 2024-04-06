IU的5件事！父母幫人作保欠債　上課調皮被罰唱歌「發掘好聲音」

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IU本名李知恩，IU的藝名由來，「I」代表著她本人，「U」則是「You」的意思，是希望能夠將「我和你，透過音樂成為一體」。IU如今紅遍全世界，也如同她的藝名一樣，透過音樂和粉絲成為一體。寵粉的IU也因為時常把粉絲當成家人對待，因此蟬聯韓國「最受喜愛的偶像」3年。
為了還債努力當歌手 曾因試鏡遭詐騙
IU的父母因為幫人擔保而欠下鉅額債務，家庭經濟狀況急遽惡化，一家人只能過著被迫分居的生活。IU寄人籬下的生活並不好過，寄宿在奶奶的單人房不僅環境惡劣，還需要忍受親戚的冷嘲熱諷。
IU的音樂天賦源於國中上體育課時，因為上課聊天被老師懲罰唱歌，意外發掘她的唱歌才能，因此讓她參與學校體育大會的表演，這也讓她下定決心要成為歌手。IU積極嘗試尋求各種試鏡機會，但也因此被詐騙集團以培訓練習生的名義，騙走奶奶為她準備的積蓄。
憑藉三段高音爆紅！外流跟SJ銀赫躺床照被大眾認識
IU初步走紅，是在2010年時發行專輯《Real》的主打歌〈Good Day〉，歌曲中她展現三段高音，歌喉驚豔不少人，因而引發模仿風潮，IU也因此拿到音樂節目三連冠。
另一了讓IU出名的，是她2012年「不小心上傳」自己與Super Junior銀赫的躺床照，銀赫照片中還是半裸狀態，加上當時的IU未成年，因此引發SJ的粉絲不滿；加上IU在《月之戀人－步步驚心：麗》劇中的演技不佳，她順勢獲選「南韓最討人厭的女星」。
壓力導致「罹患暴食症」 耳朵生病仍面帶微笑
IU由於演出的失利，加上推出的專輯銷售成績一直不溫不火，因此以藝人歌手為人生目標的她，一度因為壓力過大罹患暴食症，她曾受訪表示：「當時的我壓力真的很大，一點事情就可能將我擊潰，由於心情太低落，所以我除了睡覺時間都在暴飲暴食。」
另外，IU在2022年9月開演唱會期間，在台上無預警透露耳朵出問題，詳細狀況未多做說明，但由於耳朵的關係，IU表示在前一晚彩排時，像是處在地獄中痛苦。
2年痛失3摯友 合作SUGA發行〈eight〉走出傷痛
IU在2019年的演唱會上接獲好友具荷拉自殺消息，IU因此2年內失去3名好友，包含雪莉以及2017年自殺的鐘鉉。為了紀念他們，IU與BTS的SUGA合作，推出數位單曲〈eight〉，IU在歌曲開頭歌詞唱出：「Are you happy now？Finally happy now？（你現在快樂嗎？終於快樂了嗎？）」呼應雪莉曾在節目中說出：「我從來沒有幸福過。」加上好友鐘鉉則是4月8日出生，以及具荷拉過去的綽號「小蜥蜴」也出現在〈eight〉歌曲中，讓不少粉絲認為這首歌是IU用來紀念好友的一首歌，而將數字8倒放，將會變成「無限∞」，象徵著IU與他們的無限友誼。
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