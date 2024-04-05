台鋼魔鷹開轟最愛擺火影「千鳥結印」！自曝：曾被以為是幫派份子
魔鷹最愛佐助「千鳥結印」！今（5）日高雄澄清湖球場中職賽事，由台鋼雄鷹對上富邦悍將，台鋼洋砲魔鷹展現可怕長打火力，在第1局、3局都敲出全壘打，達成隊史首次雙響砲，並幫助球隊4：0取勝。賽後獲選單場MVP受訪時，魔鷹透露自己敲出全壘打以後，其實都會擺出火影忍者「千鳥結印」的姿勢來慶祝，在美國還曾經被誤會是幫派份子。
記者林之越/高雄報導
魔鷹2次開轟的苦主都是富邦先發投手布藍登，在1局下首打席，抓準第1顆紅中速球出手，一棒敲出兩分砲，送回壘上的郭永維。3局下，則是布藍登纏鬥到滿球數後，撈到1顆低角度的變化球，一棒敲向右外野方向，轟出單場第2支全壘打。
雖然台鋼投手笠原祥太郎，在本場賽事表現相當亮眼，主投6局僅被敲6支安打無失分，且飆出6次三振，但魔鷹的火力支援也很關鍵，再加上是主場首轟，而且也是隊史首次雙響砲，因此賽後被選為單場MVP。
魔鷹在頒獎台上透露，自己大概是從去年開始，敲出全壘打以後都會做出動畫《火影忍者》裡角色佐助的「千鳥結印」手勢，關於為何會這麼做，他解釋是因為自己很喜歡火影中角色的奮鬥精神，希望鼓勵自己持續進步。
有趣的是，魔鷹也分享了自己先前在美國打球時的小趣事。當時他也做出火影中的結印手勢，結果可能當地沒有這麼多人知道火影，因此還被誤會成是幫派份子。美國不少幫派份子其實都會有自己獨特的打招呼、握手姿勢，會產生這樣的誤會其實也相當正常。
另外，談到3局下的第2轟，魔鷹表示自己其實當初沒有想要全力攻擊，只是因為滿球數局面，因此想守護自己好球帶，但沒想到幸運打到球棒甜蜜點，所以敲成陽春砲。
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