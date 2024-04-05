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富邦開季4連敗寫隊史紀錄！魔鷹雙響砲炸裂澄清湖　台鋼4：0悍將

▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！魔鷹雙響砲炸裂澄清湖，台鋼4：0悍將。（圖／陳明中攝）
▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！魔鷹雙響砲炸裂澄清湖，台鋼4：0悍將。（圖／陳明中攝）

記者林之越/高雄報導

富邦吞下開季4連敗寫紀錄！台鋼雄鷹今（5）日在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將，富邦先發布藍登主投2.2局，遭到台鋼洋砲魔鷹狙擊，分別在1局、3局敲出一支兩分砲、陽春砲，也成為台鋼隊史首次雙響砲，最後台鋼就以4：0拿下隊史的首次主場勝利，而吞下開季4連敗的富邦也創下隊史最慘紀錄。

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1局下魔鷹首打席，抓準布藍登投出的首球就出擊，結果敲出右外野方向的全壘，也是隊史主場首轟，而這發兩分砲也幫助台鋼率先搶下2：0領先。不過比賽進行到3局下，台鋼曾子祐先是敲出安打後，近況火熱的「大王」王柏融銜接火力，敲出安打送回曾子祐，再幫球隊搶下1分。

3局下，前個打席開轟的魔鷹再次站上打擊區，結果在滿球數的狀況下咬中一顆低位置的變化球，一棒撈出右外野方向的陽春砲，完成台鋼隊史首次的雙響砲，並幫助球隊4：0領先。

▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！台鋼先發投手笠原祥太郎主投6局無失分，拿下勝投。（圖／陳明中攝）
▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！台鋼先發投手笠原祥太郎主投6局無失分，拿下勝投。（圖／陳明中攝）
另一方面，富邦打線雖然在前5局內敲出5支安打，但都未能串連成攻勢。台鋼先發日籍投手笠原祥太郎在6局上才遭遇失分危機，但在一、二壘有人局面下，三振第八棒姚冠瑋，成功完成6局投球任務。

9局上，陳真、辛元旭分別靠著保送、安打，再度攻佔上一、二壘，但台鋼終結者雷公飆出最速154公里火球，接連三振王勝偉、蔡佳諺，並讓王念好打出游擊滾地球成功關門，最終台鋼就以4：0收下勝利。

台鋼打線雖然在3局後沒有再添分數，不過牛棚謝葆錡、王躍霖和雷公接力把分數守下，完美封鎖富邦打線，也成功讓笠原祥太郎拿下在中職的生涯首勝。

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲隊史首次雙響砲，富邦先發布蘭登慘當2次苦主，3局狂失4分退場。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲隊史首次雙響砲，富邦先發布蘭登慘當2次苦主，3局狂失4分退場。（圖／陳明中攝）
賽後魔鷹拿下單場MVP，共3打數2安打，獲得1次故意保送，但2支安打都是全壘打，貢獻3分打點。投手部分，笠原祥太郎主投6局，僅被敲6支安打無失分，且飆出6次三振。富邦先發布藍登則是只投2.2局被敲7安打、失4分，吞下本季第2場敗投。

台鋼本場奪勝後，「洪總」洪一中的生涯勝場數也來到993場，或許上半季就有機會寫下千勝紀錄。同時，富邦悍將則吞下開季4連敗，是隊史首次紀錄，過去球隊在2019、2022年都僅有開季3戰3敗紀錄。

▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！先發洋投布藍登主投2.2局，被狂敲7支安打失4分，吞下本季第2場敗投。（圖／陳明中攝）
▲富邦開季4連敗寫隊史紀錄！先發洋投布藍登主投2.2局，被狂敲7支安打失4分，吞下本季第2場敗投。（圖／陳明中攝）
值得一提的是，過去最長的開季連敗紀錄，則是富邦前身俊國所創下，在1995年開季8戰連吞8敗，是歷史唯一紀錄。

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