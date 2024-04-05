富邦開季4連敗寫隊史紀錄！魔鷹雙響砲炸裂澄清湖　台鋼4：0悍將

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3局下，前個打席開轟的魔鷹再次站上打擊區，結果在滿球數的狀況下咬中一顆低位置的變化球，一棒撈出右外野方向的陽春砲，完成台鋼隊史首次的雙響砲，並幫助球隊4：0領先。
另一方面，富邦打線雖然在前5局內敲出5支安打，但都未能串連成攻勢。台鋼先發日籍投手笠原祥太郎在6局上才遭遇失分危機，但在一、二壘有人局面下，三振第八棒姚冠瑋，成功完成6局投球任務。
9局上，陳真、辛元旭分別靠著保送、安打，再度攻佔上一、二壘，但台鋼終結者雷公飆出最速154公里火球，接連三振王勝偉、蔡佳諺，並讓王念好打出游擊滾地球成功關門，最終台鋼就以4：0收下勝利。
台鋼打線雖然在3局後沒有再添分數，不過牛棚謝葆錡、王躍霖和雷公接力把分數守下，完美封鎖富邦打線，也成功讓笠原祥太郎拿下在中職的生涯首勝。
賽後魔鷹拿下單場MVP，共3打數2安打，獲得1次故意保送，但2支安打都是全壘打，貢獻3分打點。投手部分，笠原祥太郎主投6局，僅被敲6支安打無失分，且飆出6次三振。富邦先發布藍登則是只投2.2局被敲7安打、失4分，吞下本季第2場敗投。
台鋼本場奪勝後，「洪總」洪一中的生涯勝場數也來到993場，或許上半季就有機會寫下千勝紀錄。同時，富邦悍將則吞下開季4連敗，是隊史首次紀錄，過去球隊在2019、2022年都僅有開季3戰3敗紀錄。
值得一提的是，過去最長的開季連敗紀錄，則是富邦前身俊國所創下，在1995年開季8戰連吞8敗，是歷史唯一紀錄。
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