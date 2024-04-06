黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

黃子佼案延燒！Apple挺孕肚開噴「戀童癖」去看醫生：沒資格當人

▲黃子佼（右）事件持續延燒之際，Apple黃暐婷（左）挺著孕肚怒罵戀童癖「沒資格當人」。（圖／翻攝自Apple IG、黃子佼臉書）
▲黃子佼（右）事件持續延燒之際，Apple黃暐婷（左）挺著孕肚怒罵戀童癖「沒資格當人」。（圖／翻攝自Apple IG、黃子佼臉書）

記者張一笙／綜合報導

近期藝人黃子佼被查獲從偷拍論壇購買未成年少女的影片，受到社會高度矚目。40歲女星Apple（本名黃暐婷）臨盆在即，下周即將生產的她今（6）日罕見說重話，開噴：「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的，心理有病就去看醫生！ 你們沒資格當人，也不配當父母！」更表示就算努力保持自身良善，還是會遇到骯髒的人。

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▲Apple在IG限時動態上用黑底白字怒噴。（圖／翻攝自Apple IG）
▲Apple在IG限時動態上用黑底白字怒噴。（圖／翻攝自Apple IG）
Apple在IG限時動態上以黑底白字方式寫下：「自從懷孕當媽媽以後，看到那些可怕的新聞，內心感受更加噁心和害怕。」並表示：「就算努力保持自身的良善，還是有可能會遇到一些骯髒的人、事、物。」

由於Apple即將為人母，因此她對於父母害怕孩子受到傷害更能感同身受，提到：「每個父母都有多擔心害怕自己的小孩遇到這些爛事，我現在深深懂了。」

▲Apple（黃暐婷）。（圖／中天提供）
▲Apple表示懷孕以後對於父母們擔心孩子遇到「爛事」更能感同身受。（圖／中天提供）
懷孕後Apple也十分擔心孩子遇到這些爛事，因此表示：「 拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的人，心理有病就去看醫生！你們沒資格當人，也不配當父母！」同時Apple也希望所有關於兒童的刑罰，都可以從重量刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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