黃子佼案延燒！Apple挺孕肚開噴「戀童癖」去看醫生：沒資格當人
近期藝人黃子佼被查獲從偷拍論壇購買未成年少女的影片，受到社會高度矚目。40歲女星Apple（本名黃暐婷）臨盆在即，下周即將生產的她今（6）日罕見說重話，開噴：「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的，心理有病就去看醫生！ 你們沒資格當人，也不配當父母！」更表示就算努力保持自身良善，還是會遇到骯髒的人。
記者張一笙／綜合報導
Apple在IG限時動態上以黑底白字方式寫下：「自從懷孕當媽媽以後，看到那些可怕的新聞，內心感受更加噁心和害怕。」並表示：「就算努力保持自身的良善，還是有可能會遇到一些骯髒的人、事、物。」
由於Apple即將為人母，因此她對於父母害怕孩子受到傷害更能感同身受，提到：「每個父母都有多擔心害怕自己的小孩遇到這些爛事，我現在深深懂了。」
懷孕後Apple也十分擔心孩子遇到這些爛事，因此表示：「 拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的人，心理有病就去看醫生！你們沒資格當人，也不配當父母！」同時Apple也希望所有關於兒童的刑罰，都可以從重量刑。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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