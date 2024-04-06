IU小巨蛋3分鐘中文秀媽媽暖舉 準備台灣限定禮：不便宜請帶回家
南韓歌后IU（李知恩）今（6）日在台北小巨蛋開唱，他唱完《孢子》、《Jam Jam》等歌後，以3分鐘的中文問候大家，還透露粉絲進場拿到的「台灣限定禮物」，是媽媽幫大家準備的，用中文笑說：「雖然也不是很重要的，聽說成本沒有坐墊便宜！」十分逗趣。
記者陳雅蘭／台北報導
IU努力用中文表示：「好久不見，我終於來到了我真的很愛的台北，第一句話就說出了我愛你了，我是帶著世界巡演來見大家的IU，這麼快就時隔5年了呢，因為真的很想念大家，我就盡快來了，從開場我感受到大家等我等很久，我已經很幸福了，有想念我嗎？我也真的很想你們，今天我想跟大家唱很多歌，我已經知道大家很會唱歌，所以今天也請大家讓我聽到很多你們的聲音，我想了第一次問候，用你們的語言來打招呼，我練了很久，今天我們一起創造最幸福的時光，謝謝。今天幫我翻譯的李老師，嗨，跟我的粉絲們打招呼吧！請妳用最美的詞幫我轉達吧，今天請您多多指教。」
她還笑說要消除大家的記憶，因為「希望每次看我的時候，你們一直能有一見鍾情的感覺」，期許大家相遇時，都有初次見面、興奮、高興的感受。
值得一提的是，IU的媽媽每次都會準備坐墊給首爾場的歌迷，但因為坐墊體積大，所以媽媽改準備「台灣限定禮物包」送台北歌迷，她用中文表示：「韓國場送大家坐墊，因為坐墊的體積太大，所以這次準備了這個，雖然也不是很重要的，聽說成本沒有坐墊便宜，請大家要記得帶回家」，內容物包含吊飾和卡套以及限量小卡，相當用心。
事實上，今天演唱會開演前，售票處發生不少插曲，除了夜排粉絲爆插隊爭議，還有一段感人的故事，一名桃園北上的46歲陳先生，也加入排隊搶現場釋票陣容，他6日凌晨1點到小巨蛋外排隊，成了今天最後一位買到票的幸運觀眾，拿到票後他激動高喊「Yes」，並告白IU：「我會愛她一輩子！」
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