「小姚明」周志豪砍20分12板！普渡大學63：50打進NCAA男籃冠軍戰

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普渡大學最終斬斷了北卡羅來納州立大學的「黑馬之旅」，北卡羅來納州立大學在菁英8強戰擊敗傳統強權、第4種子杜克大學，但這一場面對有周志豪坐鎮的普渡大學禁區，DJ Burns Jr.等粗壯內線難以討到便宜。
此役上半場結束時普渡大學以35：29領先，下半場開打後沒多久，他們就拉開到雙位數的優勢，並且後續又靠著一波14：1的高潮鎖定勝利，儘管北卡羅萊納州大曾回敬7：0的反擊，但已無力回天，最終以13分之差落敗。
周志豪這一場得到20分12籃板4助攻2阻攻，他來自加拿大多倫多，2023年時曾選擇退出NBA選秀重返大學，如今他這賽季打出的表現，也讓自己的選秀順位水漲船高。
在上一輪打出了令人印象深刻的表現，周志豪在今年的「瘋狂三月」中發揮優異，淘汰散的前3場比賽中分別得到 30 分、23 分和 27 分。然後在對上田納西大學的8強賽中，他21投13中，得到40分16籃板，成為繼NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位在NCAA錦標賽中，連3場攻下20分、3阻攻的球員。
此役北卡羅來納州立大學則以DJ Horne的20分6籃板為最佳，DJ Burns Jr.得到8分4助攻。Burns在對上杜克伊戰曾拿下29分，帶領球隊自1983年以來首次重回4強，那一年他們贏得了隊史第2冠、也是最後一座NCAA冠軍。
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