NCAA「坦克中鋒」對決下個姚明！周志豪領軍普渡迎擊黑馬北卡州大

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本屆NCAA的關注度在美國相當高，甚至連丹佛金塊隊球星Nikola Jokic在上周比賽後，都為了看北卡州大對陣杜克大學的比賽，而在賽後記者會上姍姍來遲。Jokic也透露，自己平常很少看NCAA，但對北卡州大內線Burns Jr.印象深刻，認為他的球技相當成熟，而且充分運用了他左撇子的優勢。
而北卡州立大學當天也爆冷擊敗強權杜克，達成校史首度闖入4強，更有機會挑戰拿下隊史首冠。不過，擋在他們眼前的，是中西區頭號種子普渡大學，陣中有號稱本屆最強的內線球員，身高224公分的周志豪。因此，兩隊爭奪晉級的關鍵，勢必會是在內線Burns Jr.和周志豪的對決，勝者將拿下冠軍的門票。
北卡羅來納州立大學：「坦克中鋒」DJ Burns Jr.
北卡州大可以說是本屆最大黑馬，他們先是在ACC大西洋沿岸聯盟連贏5場後，才辛苦搶下NCAA錦標賽資格。之後，一路碰上各種名校強權包含德州理工大學、奧克蘭大學、賽會2號種子馬凱特大學和4號種子杜克大學，跌破眾人眼睛扛住超硬賽程，隊史首度闖進4強，目前距離全國冠軍只差2步。
現年23歲的北卡州大五年級學生DJ Burns Jr.是球隊的靈魂人物，出生自南卡羅來納州，當時被評比為三星高中生，僅次於Zion Williamson和Ja Morant。體型的優勢讓他在低位單打時無往不利，雖然被冠上「坦克中鋒」，但他多元的腳步還有滑順的拋投手感，才是讓各隊內線頭痛的地方。
Burns Jr.大學首年先是進入田納西大學，後續轉學到溫斯洛普大學，並在大三時獲得地區的年度最佳球員，場均繳出15分、4.5籃板。在大學四年級時進入了北卡州大，並在今年的錦標賽繳出場均15.2分、4.0個籃板和3.4次助攻的全方位表現，帶隊接連爆冷淘汰各家名校，也讓他成為目前NCAA三月瘋中最受矚目的球員之一。
有趣的是，名字縮寫「DJ」的他，也曾經在網路上推出一首饒舌單曲，名叫「Beast Boy」，和他在場上的表現也頗為吻合。
普渡大學：「小姚明」周志豪（Zach Edey）
相比北卡州大的爆冷故事，周志豪領軍的普渡大學更像是「王子復仇」戲碼。去年的NCAA錦標賽，普渡大學首輪就出局回家，成為史上最慘爆冷苦主，今年目標洗刷恥辱，在16強、8強分別擊敗第5種子岡薩加、第2種子田納西，達成隊史繼1980年後，再度打進4強的紀錄。
其中最為關鍵的球員，絕對是身高224公分和「班馬」Victor Wembanyama）相同的「小姚明」周志豪（Zach Edey），他來自加拿大多倫多，大學一年級就進入普渡大學，在2023年時選擇退出NBA選秀重返大學，這項抉擇也讓他在今年選秀會的身價水漲船高。
他在對上田納西8強賽中，21投13中狂轟40分，再抓16籃板、1助攻，同時，也成為繼NBA傳奇球星「俠客歐尼爾」（Shaquille O'Neal）後，首位在NCAA錦標賽中，連3場攻下20分、3阻攻的球員。
值得一提的是，根據美國報導指出，周志豪其實在進入高中以前，並沒有打算專職打籃球，而是對於加拿大主流的運動例如曲棍球、棒球更有興趣，直到高中、大學以後才以籃球作為主要發展方向。
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