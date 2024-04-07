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開轟黃子佼超帥氣！「首位女歌手」陳芳語連環炮狂嗆：真的很噁

▲陳芳語（右圖）開轟黃子佼：「真的很噁！」成首位公開發聲的女歌手。（圖／TVBS提供、陳芳語臉書）
▲陳芳語（右圖）開轟黃子佼：「真的很噁！」成首位公開發聲的女歌手。（圖／TVBS提供、陳芳語臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

資深主持人黃子佼，被控2起性騷擾案件、罪證不足不予起訴；檢警調查過程抓包他下載來自非法偷拍論壇上百部影片，其中還包括7部「未成年少女不雅影片」。原本噤若寒蟬的演藝圈，在林予晞開出第一槍譴責黃子佼後，陸續才有藝人發聲，歌手陳芳語（Kimberley）昨（6）日也痛斥他：「真的很噁！」成為首位發聲的女歌手。

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▲黃子佼持有7部未成年少女偷拍影片，被判2年緩起訴，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字悔過書。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼持有7部未成年少女偷拍影片，被判2年緩起訴，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字悔過書。（圖／NOWnews資料照）
黃子佼人前人後兩個樣，誇張行徑被揭發後遭到眾人撻伐，就連歌手陳芳語也忍不住發聲，她昨日在社群平台Threads轉發節目《百萬小學堂》歷史片段，節目中一群男女童舉起雙手、擺動身體高喊：「選我、選我！」黃子佼卻說出一句令人匪夷所思的話：「我特別喜歡看這畫面！」陳芳語直言：「真的很噁，為他加油也很噁，為何最近那麼多惡的事。」

▲陳芳語轉發影片痛批黃子佼。（圖／陳芳語Threads）
▲陳芳語轉發影片痛批黃子佼。（圖／陳芳語Threads）
陳芳語接著再轉發一則貼文，是前輩楊繡惠開轟黃子佼的不法行為：「自己有戀童癖，自己還有家人，如果自己家人被殘害會有什麼感受，自己老婆還有力挺，我並不認同。」陳芳語附和回應：「對，真的很噁！」也引起網友共鳴「我真的不懂哪裡有這麼多藉口！」、「超噁，罪犯給我退出演藝圈，全面封殺，拜託」、「他真的不值得任何一句加油。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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