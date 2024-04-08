地震房倒、車損只能認賠？專家教戰投保術　地震險眉角都藏在這裡

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要先投保「住宅火險」 住宅地震險投保率不到4成
磊山保經業務總經理林世德就指出，目前規定投保「住宅火災保險」，都要強制附加投保「住宅地震基本保險」， 但根據住宅地震保險基金統計，不過，截至2024年2月底為止，住宅地震險有效保單件數約為352.28萬件，投保率僅37.92%。產險業者也表示，由於申請房貸時，銀行都要求投保「住宅火險」，因此，通常願意保火險加住宅地震險的民眾，都是處於房貸還沒繳完的狀態，可是只要房貸一繳完，大部分民眾就來辦退保，也導致高危險群的老房子，反而更沒有地震險的保障。
不僅住宅地震險全台投保率不到4成，即便有投保，地震造成的房屋損害也不見得能獲得理賠，即便理賠也不夠賠。林世德說明，地震險以重置成本為基礎，針對房屋「全倒」或「半倒」提供理賠，不含裝潢與動產，依法規定理賠最高不得超過新台幣150萬元；臨時住宿費用補償最高新台幣20萬元。
產險業者也強調，住宅地震基本保險理賠條件必須是「全損」，也就是住宅不堪居住必須拆除重建，或是可修復但費用超過重建成本50％以上，因此，不會理賠地震引起的龜裂，理賠金額最高也只有150萬元。也就是說，若在台北市，房價高動輒上千萬，房子全倒或半倒最多都只賠150萬元，其他就要自行負擔，若是在中南部或東部，建物價值不見得有到150，如果只有100萬或甚至更少，保險公司也只會賠100萬。
住宅地震險理賠上限僅150萬 可再加保3種地震險
也因此，林世德建議，若覺得保障不足，可選擇「超額地震險」或「擴大地震險」，這2種種險都不能單純投保，必須先投保住宅火險主約、附加基本地震保險後才能保，其中「超額地震險」針對房屋全倒、半倒進行理賠，扣除住宅地震基本保險應負賠償責任後，保單依約定的保險金額負賠償責任；「擴大地震險」理賠範圍最廣，包含建物、裝潢、動產都有賠，建築物採重置成本、動產則以實際價值為理賠基礎。
如果只想針對屋內的裝潢與動產加保，則可選擇「輕損地震險」，它主要保障屋內裝潢與動產，適合沒有房屋所有權的租屋族，在「居家綜合險」下附加投保。
在保費方面，目前「住宅火險」的保費1年約800至1200元，基本款的「住宅地震險」年保費1350元，也就是說，兩者加起來年保費在2150元至2550元左右，理賠上限就是150萬元，想覺得「基本款」的保額150萬元不夠，建議要再加保其他地震險，若不清楚自家有無投保住宅地震險，可上「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」查詢。
車體險不賠天災 除非加保「颱風洪水險」
當然，地震除可能造成房子損失，自用汽車也可能遭落石、建物招牌、鋼筋水泥砸損，林世德指出，由於車體險已將地震等天災理賠排除在外，也就是說，即便投保甲、乙、丙式車體險，也不會理賠，除非車主有先投保「颱風洪水險」，它針對颱風、龍捲風、地震、海嘯、洪水、冰雹或積水等造成的車體損傷進行理賠、提供保障。
產險業者指出，遇到地震時，車輛被掉落的冷氣、磁磚砸毀，只要車輛有附加颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款，才可獲得理賠，而加保颱風洪水險的保費，以百萬元汽車估算，年保費約7000元左右。
當然，除車險外，還有可尋求第三人責任險理賠，只是若因地震而被磁磚或冷氣砸到，理賠責任歸屬仍有差異，如果是被磁磚砸到，該建築有公寓大廈管理委員會存在，賠償責任歸屬於管委會，此部分可由公共意外責任保險賠付，若屬單一所有權人私有建築，外牆非屬共用部分，相關責任應由所有權人自負，這部分應可啟動住宅綜合險中第三人責任險的理賠。
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