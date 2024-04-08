「日全食」發生當下會變冷！未來還會永遠看不到　背後原因長知識

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日全食發生當下，時間是白天，但在「全食帶」內卻如同黑夜一般，甚至可以看到星星，台北市立天文館助理研究員段皓元表示，全食發生時，其實氣溫就會稍稍降低，不過由於時間只有幾分鐘，熱流無法在整體環境中完成平衡，所以大約只會降低「日夜溫差的3/4至1/2」左右。
此外，由於月球本影的運動速度高於音速，所以天氣系統不會受到明顯的影響，最主要的影響還是「輻射熱」效應，它會使日全食時的氣溫即時下降，如果當時有風的話，人的身體還可能因蒸發冷卻，感受上會比實際下降的溫度還冷。
日全食遲早會消失 背後原因出爐
段皓元說明，「地、月系統」是太陽系中相當獨特的組合，只有在現代的地月系統中，才有在地球上看到月球與太陽連線的巧合，但月球的軌道並非恆久不變，「潮汐摩擦力」將月球的軌道越拉越大，導致月亮在遠離地球，所以月球的「視直徑」會越來越小，當月球的視直徑只能遮住98%的太陽盤面時，即使日全食時太陽依然明亮可見，地球人再也感受不到白晝變暗的奇景。
而套入目前地、月、太陽的距離計算，當月球軌道擴大20200公里後，即使在近地點時也無法遮住整個太陽盤面，就不會再有日全食的景象發生，若再以月球軌道每年「平均擴大2公分」的速度計算，大約10億年後就不會再發生日全食。
段皓元提及，雖然10億年對人類的時間尺度相當大，但太陽體積也在逐漸膨脹，綜合許多複雜的因素考，「日全食消失」的日子會越來越近。