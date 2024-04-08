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「日全食」發生當下會變冷！未來還會永遠看不到　背後原因長知識

▲台灣時間下週二（4/9）凌晨，北美洲將出現「日全食」奇景，台灣要等到2070年，才有日全食出現。（圖／台北市立天文館提供）
▲台灣時間下週二（4/9）凌晨，北美洲將出現「日全食」奇景，台灣要等到2070年，才有日全食出現。（圖／台北市立天文館提供）

記者張志浩／綜合報導

台灣時間明（9）日凌晨2時，北美洲將出現「日全食」奇景，預估有6.5億人處在日全食發生路徑，而《NOWnews》也已整理本次日全食發生時間、成因、直播「懶人包」，日全食除了相當罕見外，其背後也有許多有趣的冷知識，包括全食發生當下會降溫、日全食現象在未來將會徹底消失等。

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▲北美洲將出現「日全食」奇景，預估有6.5億人處在日全食發生路徑。（圖／NASA）
▲北美洲將出現「日全食」奇景，預估有6.5億人處在日全食發生路徑。（圖／NASA）
日全食會導致氣溫降低　有風體感更加寒冷

日全食發生當下，時間是白天，但在「全食帶」內卻如同黑夜一般，甚至可以看到星星，台北市立天文館助理研究員段皓元表示，全食發生時，其實氣溫就會稍稍降低，不過由於時間只有幾分鐘，熱流無法在整體環境中完成平衡，所以大約只會降低「日夜溫差的3/4至1/2」左右。

此外，由於月球本影的運動速度高於音速，所以天氣系統不會受到明顯的影響，最主要的影響還是「輻射熱」效應，它會使日全食時的氣溫即時下降，如果當時有風的話，人的身體還可能因蒸發冷卻，感受上會比實際下降的溫度還冷。

▲日食需要要「朔」時，月亮離黃道與白道交點15.4至18.5度以內時，才會發生。（圖／台北市立天文館提供）
▲隨著月球繞行地球的軌道越來越大，「日全食消失」是遲早的事。（圖／台北市立天文館提供）
日全食遲早會消失　背後原因出爐

段皓元說明，「地、月系統」是太陽系中相當獨特的組合，只有在現代的地月系統中，才有在地球上看到月球與太陽連線的巧合，但月球的軌道並非恆久不變，「潮汐摩擦力」將月球的軌道越拉越大，導致月亮在遠離地球，所以月球的「視直徑」會越來越小，當月球的視直徑只能遮住98%的太陽盤面時，即使日全食時太陽依然明亮可見，地球人再也感受不到白晝變暗的奇景。

而套入目前地、月、太陽的距離計算，當月球軌道擴大20200公里後，即使在近地點時也無法遮住整個太陽盤面，就不會再有日全食的景象發生，若再以月球軌道每年「平均擴大2公分」的速度計算，大約10億年後就不會再發生日全食。

段皓元提及，雖然10億年對人類的時間尺度相當大，但太陽體積也在逐漸膨脹，綜合許多複雜的因素考，「日全食消失」的日子會越來越近。 

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