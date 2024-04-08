台北市「預售豪宅建案」2023熱銷Top5出爐！第一名平均每月賣3戶

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據2023年預售屋實價登錄資料統計，台北市預售豪宅交易量前五名出爐！其中「國賓皇琚」交易件數36件榮登第一名寶座，交易量幾乎是第二名的兩倍，平均單價每坪195.9萬元，平均一戶交易總價2.37億元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「國賓皇琚」位在中山區中山北路二段，是台北市中心著名的林蔭大道，鄰近馬偕醫院、捷運雙連站及中山站，周邊企業、飯店、百貨林立，商務機能完善。
「國賓皇琚」建築基地前身是台北國賓飯店，也是台灣首家民營五星級飯店，後來參與危老重建，規劃改建為2棟住宅、1棟飯店，住宅戶數72戶。「國賓皇琚」棟距寬闊，建案訴求飯店式管理，再加上國賓飯店品牌的加持，深受高資產人士青睞。
「宏國大道城B棟」則以19件位居第二，平均單戶總價1.13億元，平均每坪122.7萬元。陳金萍說明，「宏國大道城B棟」基地位於大同區承德路二段，鄰近台北車站、捷運中山站、捷運雙連站，附近即是著名的南京西路商圈，建案名稱呼應台北早期商貿繁華興盛的大稻埕地區。在台北市西區門戶計畫帶動下，將有台北雙子星、郵政雙塔等大型開發案進駐，預期再次翻轉城市發展軸線，「宏國大道城B棟」建案對於在地高資產換屋人士具有一定的吸引力。
松山「勤美璞真城仰」單價213.2萬元 全市最高
若以平均交易單價來看，最高的預售豪宅是松山區的「勤美璞真城仰」，平均單價每坪213.2萬元，平均單戶交易總價達2.15億元，交易件數16件位居第四。陳金萍指出，「勤美璞真城仰」前身為慶城福華大樓，屋況老舊且長年閒置，嗣後以實施都市更新方式重建。
建案基地位在松山區慶城街，鄰近松基公園，附近有松山機場、捷運南京復興站，周邊敦化北路林蔭大道也有多所著名豪宅坐落，地段卓越、鬧中取靜，且具備市中心千坪以上大基地優勢，保值性高而廣受高資產人士青睞，單價是台北市之最，而總價也僅次於「國賓皇琚」，堪稱「有價也有量」的預售豪宅。
總價億元內輕奢宅受矚目！「鑄慕」高樓層躋身200萬俱樂部
位於大安區國父紀念館附近的「鑄慕」建案，去年交易總價在7000萬元以上的交易戶數計有18戶，位列台北市2023年前五預售豪宅第三，平均單戶交易總價0.97億元。陳金萍補充，「鑄慕」基地位於大安區鄰近信義區交界的精華地段，周邊新屋供給向來稀少，建案由過去16棟舊公寓的「僑安新村」危老重建而生，附近有著名的東區商圈、台北大巨蛋、國父紀念館，鄰近國父紀念館站，商業發達、生活機能完善、交通便利。絕佳地段與稀有新屋釋出，在2023年台北市高價住宅預售建案中也有優秀的銷售成績，平均每坪194.5萬元，高樓層更有突破每坪200萬元的紀錄，躋身200萬俱樂部。