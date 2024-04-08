隱形富豪「4.5億買皇翔御琚」！囤房稅2.0將上路 豪宅建商趕賣屋
兩百萬俱樂部豪宅又有新交易！最新實價揭露，信義計畫區豪宅「皇翔御琚」今年3月有交易，買家是自然人以無貸款的方式，總價4.5億元買下230.21坪低樓層戶別，單價222.4萬元。對照同樓層鄰居，2014年成交單價290萬元，新買家晚十年入手，單價約打77折，不過去年社區成交兩戶中樓層，單價215至218萬元，這次的低樓層戶單價還略高於近期行情。
記者賴禹妡／綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「皇翔御琚」2010年完工，至今屋齡已13年，扣除親友特殊交易，目前僅揭露14筆交易，過半交易集中在2012至2013年建商開賣初期，成交單價約落在240至290萬元，不過因該社區總價高，能承接的買方屬金字塔頂端的客層，成屋後交易速度趨緩，甚至2020至2022連三年都未有交易。隨著社區屋齡增加，現在又有囤房稅壓力，反而是高端豪客進場議價時機。
張旭嵐表示，「皇翔御琚」地段精華，目前建商持有多戶非自住房屋的最高稅率為3.6%，以其單戶建坪200多坪的試算，每年房屋稅額逾200萬元，因此每賣出一戶，建商相當於每年省下一台特斯拉豪車；等到囤房稅實施上路，建商餘屋的最高稅率將達到4.8%，單戶每年的房屋稅率恐提高至300萬元左右，也讓建商售屋態度轉趨積極。
觀察今年台北豪宅市場，截至目前為止，2024年台北市已有2筆單價破200萬元的豪宅交易，除了這筆「皇翔御琚」之外，另外一筆則是大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」，1月交易高樓層戶，總價約4.24億元，單價279.4萬元，單價高居社區第五名，且還超越2023年同社區的豪宅王277萬元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，政府去年一直在研擬囤房稅2.0，直到年底正式三讀通過《房屋稅條例》修法，也就是俗稱的囤房稅2.0，非自住住家稅率區間調升為2%至4.8%，並採全國歸戶、全數累進，將加重手上握有多戶餘屋的建商負擔，尤其是坪數大、稅基高的豪宅大戶，影響特別鮮明，因此對於高總豪宅建商而言，賣一戶是一戶，故採取部分讓利銷售餘屋，加快銷售速度。