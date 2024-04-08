連假後孩子不想上學！親職專家教「3招收心法」　家長必學攻略

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🟡收心大法1：固定作息，避免出現極端落差感
孩子會出現收假症候群，與作息落差有關，放假期間建議讓孩子也有一套固定作息，減少與日常作息的落差，像是盡量保持固定的起床與就寢時間、適當地帶孩子出門走走消耗體力、避免過度接觸3C產品等，都能讓孩子在收假時，生理作息與心理狀態快速調整回來。
🟡收心大法2：好好談心！爸媽別總繞著成績打轉
平時放學後，話題常常跟學校有關，問問孩子今天學了什麼？考試成績如何？但常常一放假就沒有話題，這不只影響親子關係，更讓孩子生活枯燥乏味，漸漸失去與父母交談的意願。放假期間爸媽應趁機與孩子加深連結，跟孩子聊聊天，聊聊新聞、天氣、三餐吃什麼，或是周遭發生什麼趣事，甚至接下來期望的學校生活，這些舉動都可以提升親子親密度。
🟡收心大法3：養成「親子打掃」收心儀式感
不論連假出遊與否，都應該找時間幫孩子來個「收心儀式」，阿鎧老師表示，近年發現「親子打掃」其實就是很棒的收心操，因為打掃不僅是收心，更是健康的基礎，尤其連假後傳染病好發，打掃居家空間也能降低感染風險。建議家長能與孩子一起制定打掃目標，讓孩子先動手打掃自己的區域，再陪伴孩子一起打掃公共區域；此外，也可以透過遊戲互動的方式提升孩子參與打掃的接納度，如：孩子玩遙控汽車時，學習讓汽車跟著掃地機器人走，能夠使孩子慢慢有參與感，同時可以簡單地訓練孩子的責任感，建立維持環境整潔的好習慣。