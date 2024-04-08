2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

連假後孩子不想上學！親職專家教「3招收心法」　家長必學攻略

▲連假後不少孩子出現「收假症候群」，擁有25年臨床經驗的親職專家阿鎧老師提出3大收心法，降低孩子收假時重返校園時的焦慮不安。（圖／記者周淑萍攝）
▲連假後不少孩子出現「收假症候群」，擁有25年臨床經驗的親職專家阿鎧老師提出3大收心法，降低孩子收假時重返校園時的焦慮不安。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

兒童節連假結束了，今（8）早可能有部分家長正努力在喚醒孩子起床，甚至小小孩會哭鬧著不想上學。家電品牌LG就邀請了親職專家張旭鎧「阿鎧老師」提出3大家長必學的「收心大法」。阿鎧老師建議如果孩子出現「收假症候群」可以透過固定作息、好好聊天和親子打掃等方式來調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
假期快樂出遊後，孩子又開始要早起上學，無法調適作息及心情，讓孩子出現「收假症候群」，不想上學、哭鬧等等。擁有25年臨床經驗的親職專家阿鎧老師提出3個收心大法，建議家長為孩子做好心理建設，避免極端的作息落差，降低孩子在收假重返校園時的焦慮不安。

🟡收心大法1：固定作息，避免出現極端落差感

孩子會出現收假症候群，與作息落差有關，放假期間建議讓孩子也有一套固定作息，減少與日常作息的落差，像是盡量保持固定的起床與就寢時間、適當地帶孩子出門走走消耗體力、避免過度接觸3C產品等，都能讓孩子在收假時，生理作息與心理狀態快速調整回來。

▲陳其邁也要求工務團隊將原有公園遊戲場進行總體檢，全面更新不符合兒童遊具安全規範的遊樂設施，如有缺失應立即改善處理，讓市民朋友使用更安心。(圖／高市府提供)
▲放假期間建議讓孩子也有一套固定作息，適當地帶孩子出門走走消耗體力、避免過度接觸3C產品等。(圖／高市府提供)
🟡收心大法2：好好談心！爸媽別總繞著成績打轉

平時放學後，話題常常跟學校有關，問問孩子今天學了什麼？考試成績如何？但常常一放假就沒有話題，這不只影響親子關係，更讓孩子生活枯燥乏味，漸漸失去與父母交談的意願。放假期間爸媽應趁機與孩子加深連結，跟孩子聊聊天，聊聊新聞、天氣、三餐吃什麼，或是周遭發生什麼趣事，甚至接下來期望的學校生活，這些舉動都可以提升親子親密度。

▲阿鎧老師表示，近年發現「親子打掃」是很棒的收心操，因為打掃不僅是收心，更是健康的基礎。（圖／官方提供）
▲阿鎧老師表示，近年發現「親子打掃」是很棒的收心操，因為打掃不僅是收心，更是健康的基礎。（圖／官方提供）
🟡收心大法3：養成「親子打掃」收心儀式感

不論連假出遊與否，都應該找時間幫孩子來個「收心儀式」，阿鎧老師表示，近年發現「親子打掃」其實就是很棒的收心操，因為打掃不僅是收心，更是健康的基礎，尤其連假後傳染病好發，打掃居家空間也能降低感染風險。建議家長能與孩子一起制定打掃目標，讓孩子先動手打掃自己的區域，再陪伴孩子一起打掃公共區域；此外，也可以透過遊戲互動的方式提升孩子參與打掃的接納度，如：孩子玩遙控汽車時，學習讓汽車跟著掃地機器人走，能夠使孩子慢慢有參與感，同時可以簡單地訓練孩子的責任感，建立維持環境整潔的好習慣。

連假後叫外送！foodpanda 星巴克7折、Uber Eats Pizza Hut買1送1

2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

2024年最後長假結束！一查行事曆「下半年0連假」　上班族卻嗨爆

連假開工不憂鬱！星巴克「買一送一」喝2天　85度C今「買2送1」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞