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轟黃子佼案「人神共憤」！王世堅提案應修法嚴懲　衛福部回應了

▲黃子佼近日遭查獲持有7部未成年少女性愛影片，有立委喊話修法，衛福部次長李麗芬作出回應。（圖／記者嚴俊強攝）
▲黃子佼近日遭查獲持有7部未成年少女性愛影片，有立委喊話修法，衛福部次長李麗芬作出回應。（圖／記者嚴俊強攝）

記者林莞茜／綜合報導

藝人黃子佼先前深陷MeToo風波，近日又遭查獲持有7部未成年少女性愛影片，引發社會譁然，衛福部深近日宣布，對於違反兒少性剝削條例行為者，絕不會與之有業務上的合作關係，堅定捍衛兒少權益，堅稱不會再與黃子佼合作，民進黨立委擬提修正《兒童及少年性剝削防制條例》，要求處以3年以上5年以下的有期徒刑，對此，衛福部次長李麗芬今（8）日回應，去年修法已加重相關刑責，若立委再提修法，可再研議。

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據了解，檢方在扣押黃子佼的個人硬碟後發現裡面竟然有上百部女性不雅色情片，其中7部的女主角還是未成年，而黃子佼也坦承過去6年來持續在偷拍論壇「創意私房」並以會員的方式購買觀看，而過去黃子佼曾多次在衛福部活動中擔任主持人，包含國健署、疾管署等官方活動，對此衛福部也立即切割，宣稱司法已認定違反兒少性剝削條例行為者，絕不會與之有業務上的合作關係，會堅定捍衛兒少權益，同時強調目前並未與黃子佼先生有任何合作計畫，未來也不會合作，同時也呼籲各界拒絕「兒少性影像」。

而根據現行兒少性剝削防制條例，無正當理由持有兒童或少年的性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。不過於112年修正施行前，無正當理由持有兒童或少年的性影像或支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻的行為，於修正施行後裁罰者，適用修正施行前規定。

民進黨立委王世堅認為，此案簡直是「十惡不赦、人神共憤」，因此提案修法，要求若以對價關係取得兒少性影像者，應處以3年以上5年以下的有期徒刑，喊話「他們一定得被關」。

▲評論台智光案，王世堅批評蔣萬安與柯文哲「為德不卒、畏懼小人」。（圖／記者葉政勳攝）
▲王世堅怒批此案簡直是「十惡不赦、人神共憤」。（圖／記者葉政勳攝）
《中央社》報導，衛福部次長李麗芬說明，非常謝謝多名立委關心此條例，若立委提出相關提案，衛福部會再慎重討論，參考提案內容研議具體修法方向，至於兒少性剝削防制條例去年有修正通過，其中針對持有兒少性影像部分，自過往的首次查獲僅受行政處分、第2次查獲以刑事處分罰金，已修改為首次查獲就有刑事責任。

而針對過去曾和黃子佼合作事宜，李麗芬則回過去有配合過的影像、記者會、Podcast等合作內容，在今天都已經全數完成下架。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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