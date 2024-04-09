身分證中「蕎麥四季春」任1字同音！茶湯會9折 樂法、先喝道半價
手搖飲料控不分天氣晴雨都要喝一杯，掌握划算優惠省荷包才是聰明消費。快拿出身分證，名字對中「蕎、麥、四、季、春」任1字同音，開喝茶湯會蕎麥系列新品9折，樂法、先喝道都有第二杯半價，好康優惠一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌茶湯會：身分證中「蕎麥四季春」任1字同音「新品9折」
茶湯會4月開賣「蕎香四季」蕎麥系列新品，將天然穀麥香融合四季春茶香，「蕎麥四季春」以蕎麥為基底、搭配半發酵四季春茶香，清新回甘；加入傳統粉粿的古早味「粉粿蕎麥四季春」，Q滑口感滿足咀嚼控，香醇茶飲也能有豐富層次。還同步上市無咖啡因的「黃金蕎麥」和「金桂蕎麥」茶包，更有首度推出原片研磨奶茶包的「招牌鐵觀音」限量開賣。
號召民眾嚐鮮，即日起至4月10日，於門市出示身分證件，名字裡有「蕎、麥、四、季、春」任1字同音者，不限杯數可享新品「蕎麥系列9折」優惠；完成網路活動「蕎麥女神的考驗」還可抽獎「買一送一、第二杯半價」等好康。
📌先喝道：輕焙穀麥茶系列「第二杯半價」
迎接初夏，古典玫瑰園旗下手搖飲料品牌「先喝道」，開喝零咖啡因全新「輕焙穀麥茶」系列，本週五4月12日一日快閃優惠，推出輕焙穀麥茶系列「第二杯半價」，八味穀物配方搭配文火慢熬的輕焙茶香，淡雅順口。提醒大家，限同品項，每人限購兩組（共四杯）；限門市自取、優惠不併用。
📌樂法：限店奶蓋系列「第二杯半價」優惠
主打季節水果手搖飲料的樂法Le Phare，歡慶屏東潮州店開幕，即日起至4月30日，祭出米其林ITI現萃茶奶蓋系列任選「第二件半價」優惠，划算開喝琥珀高山青奶蓋、大葉烏龍奶蓋、紅韻紅茶奶蓋、東方美人奶蓋等手搖飲料。