有妳真好！大谷翔平透露自己「新婚生活」 睡到快去球場才醒來
大谷翔平鬆口！美職大聯盟落杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，今（9）日首度公開跟妻子田中真美子跟小狗「彈額頭」的生活狀況，這位超級巨星的「新婚生活」會是如何，也令人好奇，大谷透露，自己跟過去單身時中沒有太大變化，他說：「也是一樣睡到快去球場前才起來。」顯然棒球還是他目前最重要的重心，而妻子田中真美子則是陪伴他走出翻譯水原一平涉賭的風波。
記者吳政紘/綜合報導
大谷今天首度在賽前接受媒體訪問，他首度提到自己在3月初，前往韓國首爾海外賽時，被好友翻譯水原一平告知，跟他「借」了450萬美元（約1.4億台幣）的金額，後來大谷回到美國憤而開記者會，並且指控水原一平為騙子，大谷則是受害者。
不過大谷也遇到心境上的變化，因為他坦承自己並不知道水原一平涉賭，當被告知時，自己也很震驚，有外界猜測，大谷可能因此受到打擊，才會開季連續40打席都未敲全壘打，創下生涯最慘紀錄。
還好大谷在2月底春訓時公開自己結婚的喜訊，還有跟愛犬「彈額頭」的新婚生活，有這樣的力量相伴，他才可以度過這些場外風波，經過三週時間，他說：「基本上生活步調沒有改變，今天也是一樣，睡到快來不及才到球場，基本上沒有大變化。」
大谷過去就強調，自己「二刀流」的秘訣，就是累積大量睡眠，他說：「這數週之間，發生很多事，身旁有誰在就不太一樣，所以這很有意義，也有『還好妳已經來了」的感覺。」
這是大谷首度感謝妻子田中真美子相伴，他也難得跟大家透露自己的生活，接下來他認為可以持續專心在球場上。
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