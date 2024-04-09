影／大谷翔平又開轟了！賽前告白妻子大爆發 本季第3轟出爐
大谷開轟！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（9）日在對戰明尼蘇達雙城隊比賽中，7局上開轟，還是支反方向全壘打，幫助道奇以4:2領先，這也是他4月的第三發全壘打，本季第3轟出爐。大谷翔平這一場打二棒，賽前還跟妻子田中真美子真情告白，他說：「還好妳已經來了」，十分甜蜜，而大谷也透露自己新婚生活，並未有特別多改變。大谷累積174轟，離松井秀喜所保持的175轟只差一步，而他也首度本季3安猛打賞。
記者吳政紘/綜合報導
大谷首打席就敲出中外野二壘安打，擊球初速高達177公里，看來賽前的真情流露，讓他更可以做自己。大谷也終於可以暫時走出翻譯水原一平涉賭案件的風波。
大谷第二打席則是一樣敲出中外野平飛球，可惜被接殺出局，第三打席他又發威，擊出左外野二壘安打，並靠隊友Will Smith安打回來得分，連續2場都有長打演出，連續5場都有雙安。
沒想到7局上大谷翔平更猛，面對前日職廣島、羅德隊投手Jay Jackson，他第四球相中一顆137公里的滑球，轟出反方向全壘打，一棒帶走比賽。這球擊球初速為106.9英里，飛行距離376英尺。
而大谷累積美日生涯174轟，只差一發全壘打，就可以追上「酷斯拉」松井秀喜的美日通算175轟日本球員紀錄。
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