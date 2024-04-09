MLB／投球計時縮短更容易受傷？大谷翔平：給身體帶來額外壓力

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「我確信在更短的時間內，維持一樣的工作量，會給身體帶來一些額外的壓力。」「所以就我個人而言，我確信這與投手的身體狀況可能存在（聯繫），但沒有具體的證據，可以說明這是唯一的原因。」大谷翔平說到。
道奇隊總教練Dave Roberts也對此議題發表看法，他說到：「保護投手的手臂是相當重要的，顯然我們還沒有解決這個問題，應該要更去重視它。」
大聯盟今年縮短投球時間，壘上有人時從20秒減至剩下18秒，壘上無人時則是同樣維持15秒。新賽季開打沒多久，各隊投手已經陸續有傷兵出現，儘管不能證明與縮短投球時間有關，但球員工會主席Tony Clark日前就譴責聯盟不顧投手健康，堅持縮短投球計時器，而大聯盟對此則是回應到，沒有證據能夠證明投手受傷與投球計時器有關，而是應該與手臂的高度旋轉有關。
大谷翔平去年因肘部尺側副韌帶（UCL）撕裂，隨後動刀進行治療，確定本季無法登板投球，預計明年賽季才會重返投手丘，本賽季將先維持「一刀流」。大谷認為，目前復健狀況還算順利，雖然還處於傳接球的階段，但會持續增加訓練強度和投球數，根據美媒說法，他甚至有機會在9月，就能夠開始進行實戰投打練習，而稍早大谷在對上雙城隊的比賽中，也在7局上開轟，本季第3轟出爐，還是支反方向全壘打，幫助道奇以4:2暫時領先。
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