黃子佼案演藝圈拋連署！沈伯洋：最大問題是包庇「修法也罰不到」

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沈伯洋指出，若要達到犯罪學的威嚇，「至少」需要三個要素：嚴厲、迅速、確實，且實證研究指出，光是這三個還不夠。他說，若只有嚴罰，但執法抓不到，等於沒有威嚇，這就是為何酒駕修法需要「酒測」來配合，「迅速」很難做，因為民主國家法律程序進行就是比較慢。
沈伯洋提到，目前兒少條例的規定其實相對完整，刑度也有設計，要加重可能需要想一下，比較好的方式可能是加重負擔處分，若目前要修，最多應該是從一年改三年。
沈伯洋說，許多人會說為什麼可以那麼輕，那是因為目前沒看到其他證據，但只要一有相關證據，馬上會升級成38條或36條的幫助犯，那都是重罪（7年且可加重1/2），要有這方面的證據，需要把後面一串粽子抓出來，關於這一點可能更為重要。
沈伯洋提到，非法下載和購買一樣，都是一種「貢獻」，但很難有法律上的區別，他覺得不要用購買來當作法律要件，而是去看黃子佼有沒有一些指定影片等行為，如果有，那就可以等到粽子出來之後直接回歸36條或38條就好，其實不用在這部份修法，加上修法不會溯及，其實也處罰不到黃。
沈伯洋指出，正確作法是在現行規範下看哪些規範有適用比較合理，並且協證據保全，然後修金流相關法令看有沒有機會，這也是為何他一開始說，這是一個轉型正義的問題。
沈伯洋直言，長期以來特定圈子的不改革以及鄉愿，讓這件事情在台面下那麼久，讓證據更難被取得，是一個很大的問題，「這些人們拿補助，主導文化發展，想起來就令人噁心，政府不但不應該再繼續合作，未來在採購或者契約上，需要更為嚴格才是」。