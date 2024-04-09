4月變熱又漲電費！冷氣開工前「2動作」超重要　台電也認：會更省

高雄有錢人買房熱區公開！子瑜住的鼓山奪冠　台積電3區高薪者增

▲高雄台積電概念區高薪購屋族愈來愈多。圖為楠梓高大特區。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄台積電概念區高薪購屋族愈來愈多。圖為楠梓高大特區。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣2023年億萬富翁共達11萬人之多，房仲業者根據金融聯徵中心資料統計，高雄2023年年薪超過2百萬元以上的高薪購屋族，占比近一成，且相比五年前增加了約2個百分點。觀察這些高薪族最愛購屋熱區，韓團TWICE台灣成員周子瑜住的鼓山區，高薪族占比近2成，榮登榜首，不過如從增加幅度來看，高薪族增加最多的則是三民區，2023年三民區高薪購屋族約佔15.1%，近五年來成長了約4.9個百分點，成為愈來愈多有錢人群聚的熱區之一。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，高薪購屋族比例逐年增加，除了意指有錢人增加，也反映出購屋門檻愈來愈高，尤其高雄受台積電效應房市發展蓬勃，近五年平均單價從2019年的每坪16.6萬元，2023年上揚至23.9萬元，增幅44%，平均總價也從763萬元，增加至979萬元，總價負擔增逾2百萬元，在物價通膨和房價高漲的因素下，年薪沒有到一定基礎，恐怕對於購屋計畫「只能遠觀不能褻玩焉」。

▲高雄2023年高薪族購屋熱區。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄2023年高薪族購屋熱區。（圖／台灣房屋提供）
鼓山豪宅區 高年薪者占18.9%
台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鼓山區內涵括美術館及農十六兩大豪宅特區，素有高雄富人區之稱，因此高薪購屋族佔比高並不意外，而三民區發展早且成熟，區內多以總價帶較親民的老公寓、中古大樓華廈等物件為大宗，區內幾個優質生活圈，像是高醫、科工館、河堤商圈，及新興的中都重劃區等，不僅具備優渥生活機能、學區完整、社區人文素質佳，部分商圈更享有台鐵地下化及輕軌機能紅利，近年建商更鎖定高端族群，推出不少高總價住宅產品，不同於美術館、農十六豪宅特區，主力商品總價帶多落在2~3千萬元左右輕豪宅居多，因此磁吸不少中高端客群。

楠梓區高薪購屋族增 增幅更勝鼓山區
另外觀察，包括楠梓、仁武、橋頭等台積電概念區，高薪購屋族均有增加的趨勢，其中楠梓區近五年增加了3.5個百分點，有錢人增加幅度還比鼓山區更高，而屬於亞洲新灣區範圍的前鎮區，高薪購屋族則愈來愈少，近五年減少了約6個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，楠梓、仁武、橋頭等區高薪族增加，一方面為這些熱區受產業建設議題帶旺房價衝高，購屋門檻相對拉高，同時受惠利多，磁吸許多產業鏈企業主、科技新貴、投資族提前進場卡位，更拉升整體高薪購屋族比例；而高雄另一矚目熱區亞灣區，近年如定潮、THE ONE等億級豪宅林立，讓前鎮區成為南高雄新興豪宅特區，以該區指標豪宅建案，總價帶約5千萬元起跳，最高更逾上億元，主力客群非富即貴，然而2021年起豪宅限貸令上路，最高可貸金額限縮至4成，豪宅市場買氣受波動，對這些超級富豪們來說，也索性直接改用現金買單，影響高薪族申貸占比。
 

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