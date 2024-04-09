高雄有錢人買房熱區公開！子瑜住的鼓山奪冠　台積電3區高薪者增

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鼓山豪宅區 高年薪者占18.9%
台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鼓山區內涵括美術館及農十六兩大豪宅特區，素有高雄富人區之稱，因此高薪購屋族佔比高並不意外，而三民區發展早且成熟，區內多以總價帶較親民的老公寓、中古大樓華廈等物件為大宗，區內幾個優質生活圈，像是高醫、科工館、河堤商圈，及新興的中都重劃區等，不僅具備優渥生活機能、學區完整、社區人文素質佳，部分商圈更享有台鐵地下化及輕軌機能紅利，近年建商更鎖定高端族群，推出不少高總價住宅產品，不同於美術館、農十六豪宅特區，主力商品總價帶多落在2~3千萬元左右輕豪宅居多，因此磁吸不少中高端客群。
楠梓區高薪購屋族增 增幅更勝鼓山區
另外觀察，包括楠梓、仁武、橋頭等台積電概念區，高薪購屋族均有增加的趨勢，其中楠梓區近五年增加了3.5個百分點，有錢人增加幅度還比鼓山區更高，而屬於亞洲新灣區範圍的前鎮區，高薪購屋族則愈來愈少，近五年減少了約6個百分點。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，楠梓、仁武、橋頭等區高薪族增加，一方面為這些熱區受產業建設議題帶旺房價衝高，購屋門檻相對拉高，同時受惠利多，磁吸許多產業鏈企業主、科技新貴、投資族提前進場卡位，更拉升整體高薪購屋族比例；而高雄另一矚目熱區亞灣區，近年如定潮、THE ONE等億級豪宅林立，讓前鎮區成為南高雄新興豪宅特區，以該區指標豪宅建案，總價帶約5千萬元起跳，最高更逾上億元，主力客群非富即貴，然而2021年起豪宅限貸令上路，最高可貸金額限縮至4成，豪宅市場買氣受波動，對這些超級富豪們來說，也索性直接改用現金買單，影響高薪族申貸占比。