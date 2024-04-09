龜梨和也又要來了！4/13造訪大巨蛋籃球賽 日籍巨星史上第一人
龜梨和也來了！新北中信特攻籃球隊及臺北台新戰神籃球隊將於4月13日、14日，於臺北大巨蛋共同主辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」。此為臺灣職業籃壇盛事，4月13日首場賽事更邀請到由網銀國際影視發行，將於4月19日上映的最新電影《怪物樵夫》男主角－日籍巨星「龜梨和也」來到臺北大巨蛋擔任活動嘉賓，同時為電影《怪物樵夫》宣傳，當日入場觀眾可以領取限量《怪物樵夫》早場優惠劵，更有機會抽到與龜梨和也近距離互動名額，還可獲得《怪物樵夫》限量贈品。這是龜梨和也生涯第一次以個人名義來台，上次已經是6年前。
記者吳政紘/綜合報導
4月13日「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」首場賽事，當日邀請到日籍巨星「龜梨和也」擔任活動嘉賓，成為首位攻佔臺北大巨蛋的日籍巨星！龜梨和也當天將為網銀國際影視發行的最新電影《怪物樵夫》宣傳，對運動有著極大熱情的龜梨和也，不但曾加入少棒隊，更以先發二棒．遊擊手之姿在世界大會中亮相，運動天賦極佳。更自2010年起擔任日本電視台體育節目《Going!! Sports & News》的主持人，還曾為採訪WBC世界棒球經典賽來到臺灣，在體育領域上相當活躍。
龜梨和也於《怪物樵夫》中，有一場用腳將籃球踢起，再舉手一甩將球砸向對面二樓的監視器的場景，不但要一氣呵成的帥氣完成，還非常考驗其肢體和運動能力。此次龜梨和也將於「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」活動中現身，分享《怪物樵夫》的拍攝點滴，當日入場觀眾可以領取限量的《怪物樵夫》電影早場優惠劵，幸運球迷更有機會抽到與龜梨和也近距離互動名額，還可獲得《怪物樵夫》限量贈品喔！
在新北市政府及臺北市政府大力支持下，新北中信特攻與臺北台新戰神聯袂出擊，共同舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，目前4月13日、14日賽事預售票數量皆銷售破14,000張，仍有座位可供選擇， 邀請運動迷、籃球迷、電影迷及龜梨和也的粉絲們，一起前來臺北大巨蛋共襄盛舉。
除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；這趟是龜梨和也四度訪台，也是第一次以個人名義來台灣。
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