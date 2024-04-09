普渡「周俠客」孤掌難鳴！爆砍37分10籃板　無緣隊史首座NCAA冠軍

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但比賽進入下半場後，康乃狄克拉防守加壓，使得周志豪前幾波進攻失利，導致分差再次被拉開， Samson Johnson連續攻下4分，讓康乃狄克獲得47：34的二位數領先。第二節中段，失去進攻點的普渡仍找不回進攻節奏，周志豪體力也有所下滑，而康乃狄克則是各點開花，打出一波2：9攻勢，幾乎要將普渡擊潰。
最終，普渡以60：75的大比分吞敗，康乃狄克全隊外線22投6中，命中率2成73，但優於普渡的7投1中，僅1成43的命中率。另外，康乃狄克和普渡大學的助攻數量，分別為18、8次，明顯能夠感受到，普渡大學幾乎都是倚賴周志豪的單打能力。
不過儘管周志豪在下半場體力下滑，且遭受到加壓防守，但在數據面上依然表現相當亮眼，拿下37分、10籃板外加2阻攻，且全場25投15中，命中率也維持在高水準的6成，無奈隊友發揮不如康乃狄克，無緣拿下隊史首座NCAA冠軍。
值得一提的是，雖然缺乏外線投射能力的內線球員並非當代主流，不過周志豪依然在多場NCAA比賽中展露自己沈穩的步伐、柔軟的勾射手感，也為自己的NBA選秀鋪路。根據根據《ESPN》專家預測，周志豪的選秀順位目前已來到了第13順位，也非常有機會能夠在今年的NBA選秀小年當中，成為樂透區的新秀。
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