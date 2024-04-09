啦啦隊一粒有雙胞胎姊姊！球場邊被捕捉到美貌　球迷驚呼：有兩粒

黃子佼就哈嫩妹！夏宇童死不認愛被他罵「中猴」　佼寶S戀最轟動

▲黃子佼（中圖）喜歡年紀小的女生，夏宇童（左圖）曾經不認愛被他開罵，曾寶儀（右圖）和小S、黃子佼有段感情糾葛。（圖／夏宇童臉書、華視提供、NOWnews資料照）
▲黃子佼（中圖）喜歡年紀小的女生，夏宇童（左圖）曾經不認愛被他開罵，曾寶儀（右圖）和小S、黃子佼有段感情糾葛。（圖／夏宇童臉書、華視提供、NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼深陷性騷擾、強制猥褻和強制性交醜聞，以及收藏多片未成年女孩裸露影像，所有被害人清一色都是年輕女性、少女，讓人懷疑他有迷戀年輕肉體的癖好，其實黃子佼和現任太太孟耿如相差20歲，過往舊愛、緋聞對象年紀幾乎全都比他小，夏宇童曾經因為不認愛被黃子佼開轟，「佼寶S戀」當年則是相當轟動。

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與小S愛得入骨　「佼寶戀」轟動一時

小S 1996年和黃子佼陷入熱戀，兩人緣分起於某次戶外演出，黃子佼把自己的外套披在小S身上，小S產生好感，並聽從大S建議，還外套時塞了一張「謝謝」的紙條在口袋，交往期間，小倆口高調秀恩愛，他還在節目上刺下「S」紋身，愛得轟轟烈烈。不過2000年小S公開哭訴被提分手、「佼寶戀」爆發，隔年黃子佼與曾寶儀公開交往，但兩人揹負的責難太重，戀情只談3年多。

▲黃子佼（左起）、曾寶儀、小S 2015年在金鐘獎大和解的畫面令人印象深刻。（圖／中視YouTube）
▲黃子佼（左起）、曾寶儀、小S 2015年在金鐘獎大和解的畫面令人印象深刻。（圖／中視YouTube）
夏宇童不認愛　黃子佼火大開罵

黃子佼和曾寶儀分手後幾年，自爆已經投入新感情，當時傳出對象就是同門師妹夏宇童，小倆口低調交往半年，被狗仔拍到後黃子佼才認愛，不過這段戀情自始自終被夏宇童否認，解釋週刊照片只是兩人在車上吃東西，「我們就只是朋友，沒有在一起過啊！」讓黃子佼去年拍影片怒嗆：「始終不承認，妳中猴喔！我不懂啊？這些陰影我都放在心裡，我也留下了很深刻的傷痕！」

▲夏宇童澄清和黃子佼沒有交往。（圖／翻攝自YouTube）
▲夏宇童澄清和黃子佼沒有交往。（圖／我愛貓大YouTube）
蔡燦得被瘋狂追求　蔡父：黃子佼不是好人

蔡燦得早年被黃子佼殷勤追求，男方不僅用錄音帶錄製情話還有歌曲，還曾經捧著99朵玫瑰花表白，但兩人最終沒有交往，多年來維持好朋友關係，而傳出原因是蔡父在背後反對，蔡燦得2007年上節目《康熙來了》證實，爸爸對黃子佼沒有好感，直覺對方人品不好，連看電視轉到黃子佼的節目就會立刻關掉，「就是他（黃子佼）之前可能疑似做了一些（事）...」

▲蔡燦得（左）婉拒黃子佼的追求。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得（左）婉拒黃子佼的追求。（圖／蔡燦得臉書）
一句「姓賈的追我」　賈靜雯、賈永婕躺著也中槍

黃子佼去年6月被爆料性醜聞後，拍3段影片坦承年輕時做過一些「很瞎的事」，像被害女子道歉，並大爆至少15位藝人的黑歷史，其中提到「還有那個姓賈的也是！是妳在追我捏！我當年喜歡的是蔡燦得啊，啊妳在追我，後來突然又分手消失」，被影射的賈靜雯以「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望」回應，賈永婕則說：「真的沒有！」

▲衛斯理告網友，賈靜雯體諒弟弟保護小孩的心情。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼去年黃子佼毀滅式爆料，波及賈靜雯（上圖）、賈永婕。（圖／記者吳翊緁攝、賈永婕IG）
▲▼賈永婕有「抗疫女神」、「國民女兒」封號。（圖／翻攝自賈永婕IG）
毀滅式影片怨懟「姓陶的」　陶晶瑩衰發聲

去年6月的毀滅式影片，黃子佼還嗆：「有一位姓陶的當年對我愛理不理的，對不對？明明在一起，我還記得在延吉街的巷弄，約完會散步，妳就硬要走在前面，後來分手還寄了一封信，還把署名的地方撕掉，把我罵了一頓，東扯西扯的！」對此，陶晶瑩透過經紀人回應：「希望他能好好度過。」

▲「第54屆金馬獎頒獎典禮」主持人名單出爐，將由陶晶瑩獨挑大梁。（圖／記者林柏年攝 , 2017.10.16）
▲陶晶瑩去年無辜捲入黃子佼事件。（圖／NOWnews資料照）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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