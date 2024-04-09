大谷翔平5戰3轟擋不住！跟洋基「酷斯拉」松井秀喜紀錄有特殊巧合
美職大聯盟洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平今（9）日在客場迎戰明尼蘇達雙城隊，最終道奇以4:2贏球，大谷不但單場3安猛打賞，還連續5場都有雙安演出，近5戰3轟，7局上轟出全壘打，也讓自己累積174轟，根據美國推特，專門寫洋基隊新聞的X帳號《Yankees Pod》指出，日籍重砲「酷斯拉」松井秀喜曾在21年前的4月8日開轟，這不但是松井秀喜的生涯首轟，還是支滿貫砲，對手還都是雙城隊，這樣的「巧合」，讓球迷感到意外，另外，大谷累積174轟，只差1發全壘打，就可以追平松井的175轟大紀錄，成為日籍球員大聯盟最多轟的打者。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平今天在第四打席面對雙城投手Jay Jackson，大谷擊出左外野反方向的陽春砲，幫助道奇以4:2領先擊球初速為106.9英里，飛行距離為376英尺。此役他5打數3安打，本季累積3轟、8分打點，已經慢慢爬到大聯盟長打第一的位置。
不過大谷跟松井秀喜也有巧合。
時間回到2003年，洋基隊主場開幕戰，松井秀喜敲出大聯盟生涯首轟，且面對的對手恰好是雙城隊投手Roy Halladay，5局下1出局滿壘，球數2好3壞，松井把球轟出舊洋基球場，這發滿貫砲是他大聯盟生涯首轟！幫助洋基取得7：1領先。
大谷除了即將追平松井秀喜的紀錄外，連續5場至少雙安演出也締個人新高，有望挑戰由名人堂球星Duke Snider和Dee Strange-Gordon所保持的連續8場至少雙安的道奇隊史紀錄。
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