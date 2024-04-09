有望迎來「金髮女孩經濟」！渣打估美6月降息 看好這些資產表現
2024年已進入第2季，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今（9）日預期，第2季金融市場有機會迎來夢寐以求的「金髮女孩經濟」，也就是「經濟不太冷、通膨不太熱」，貨幣政策由緊轉鬆的投資舒適區，歐美主要央行可能在6月啟動預防性降息，也將繼續支持6至12個月債券和股票等金融資產的表現。
記者顏真真／台北報導
劉家豪預期，未來12個月美國經濟軟著陸的機率為50%，而不著陸的機率為30%。儘管經濟數據較預期強勁，但通膨逐步放緩，美國聯準會可能在6月啟動預防性降息，預期年底之前降息3碼、0.75個百分點。歐元區避免了技術性衰退，主要經濟體德國經濟面臨壓力，預估歐洲央行從6月開始降息，年底前可能降息0.75個百分點。
另一方面，中國大陸房地產市場持續低迷，對經濟帶來下行風險；不過，製造業、基建投資和出口逐漸回穩，預估在信貸增長和全球製造業週期反彈的支持下，中國經濟可能呈現溫和復甦。
渣打銀行也持續看好全球股票和債券的表現優於現金資產，看好美國和日本股票的漲勢將延續。此外，各類型債券殖利率相對具投資吸引力，但預期價格上漲動能將轉趨溫和。美元可能維持高檔區間橫盤，黃金價格則偏向上行。預期股優於債，投資人可透過股債配置以管控風險、掌握投資機會。
至於亞洲股市當中，渣打銀行對中國股票持中性觀點，其評價面雖具吸引力，但房地產市場低迷，以及通貨緊縮仍是主要風險。印度、台灣和韓國股市則持相對看好的觀點。印度經濟成長強勁，吸引資金流入，可能抵消評價面偏高的擔憂。台灣 GDP上修、製造業觸底反彈及半導體週期強勁可能支持股市表現；人工智慧相關科技產品的需求強勁則有望提振韓國的企業盈餘。