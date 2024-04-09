房市／地震後居住安全必知！信義房屋傳授檢視要點

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第二招「由下而上」檢視，曾敬德表示，從1樓開始檢查大樓柱子是否有嚴重裂縫或混擬土壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓是開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅改變為賣場等建築物都要多加留意。
第三招則是「注意樑、柱、承重牆、樓板」部分，檢查是否有明顯裂縫，若裂縫寬度大於0.3mm且位於承載結構的樑柱，或有地基沉陷、傾斜時，需盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。
而近期餘震不斷，信義居家也提醒，做好居家健檢，第一，層板不放易碎物並加強承重，廚房放瓶罐的層板，則建議做檔板，層板裝修時可預埋鐵件至牆上補強，會更加牢固。
第二是高櫃等活動家具則需加裝L型鐵片固定於牆面，固定掛畫，避免地震來時砸傷人或變形；第三為房間到大門的逃生動線須通暢，避免堆積雜物；第四為檢查瓦斯管線，信義居家表示，地震時最怕瓦斯外洩，因此最好保持室內通風、開窗習慣，並定期針對瓦斯、天然氣管線檢查，觀察管線轉折處是否鬆脫、移位。
信義居家表示，第五為檢視玻璃強度，可檢視家中是否裝設強化玻璃或膠合玻璃，這類玻璃若是因地震而意外爆破不會噴濺，相對安全，而若家中裝設為一般玻璃，則可選購貼上玻璃防爆膜，以防強震造成玻璃爆裂而受傷。
至於準備購屋的民眾，曾敬德建議，2001年10月以後的房子，地基調查內容須進行土壤液化潛能分析，並進行土質改良等措施與設置適當基礎，相對面對土壤液化問題也有較佳的抵抗力；另外921大地震以後興建的房子，當時災後修訂相關規範，已提升建築物的耐震能力，或者可以挑選地下室開挖較深的大樓，理論上也都是結構比較安全的大樓社區，至於一般的公寓也不用過於擔心，加強磚造或RC的公寓，只要按規定施工且無後面人為的破壞等，也是具有一定的耐震能力。
信義房屋也提醒，若因地震造成房屋毀損等財產損失，在稅務部分財政部亦有相關減免規定，民眾可先拍照存證後向稅務機關洽詢，以保障自身權益。