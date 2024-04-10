爸媽送5樓透天！兒拒收「轉頭買新大樓」　內行曝1關鍵：全場點頭

地震後家被貼黃單怎麼辦！1狀況賣屋免告知　專家：要把握這件事

▲南機場第一期整建住宅，403震後評為紅單，經加強結構後，經三大技師公會複評為黃單。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.03）　　
▲南機場第一期整建住宅，403震後評為紅單，經加強結構後，經三大技師公會複評為黃單。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.03）　　

記者徐銘穗/綜合報導

403地震後，紅單危樓與黃單建築物備受關注。網友發問，若地震後住的大樓被貼黃單該怎麼辦，經過補強後真的沒問題了嗎？萬一「再經歷一次更嚴重的地震垮了或變紅單怎麼辦？」專家指出，台北市921及331地震列管黃單建築至今仍有47處，建議民眾若住加被貼黃單，最好要把握官辦都更與危老改建機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO昨（8）在PTT發問「若大樓因為地震倒掉了怎麼辦」，表示三重大樓住處在403地震後被貼了黃單，主結構部分還好，但是些許地方水泥剝落，露出電線水管，管委會第一時間找人來補強，但擔心再經一次嚴重地震會不會變紅單甚至倒掉，問後續聯合住戶重蓋的可能性高嗎？

貼文引發討論，不少網友回饋認為「地點好的話都會重建吧」，舉例如東星大樓、博士的家、台南維冠大樓等都有重新蓋回來。當中台南維冠大樓在2016年2月6日地震中倒塌，釀115人死亡，經台南市府媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，2022年重建完工，更名「出雲居」。據《樂居網》資料顯示，出雲居近1年成交均價為每坪約25.83萬元，較當地大灣生活圈近1年成交均價約31.38萬元略低。

▲台南維冠金龍大樓2016年震垮，2022年重建完工，更名為「出雲居」。（圖／台南市政府提供）
▲台南維冠金龍大樓2016年震垮，2022年重建完工，更名為「出雲居」。（圖／台南市政府提供）
403地震後，國土署昨（8）公布，統計至4月7日晚上9時止，全台超過800棟建物申請勘災，全台計有42件紅單危樓（指有安全疑慮立即停止使用，花蓮32件，臺北2件，桃園4件及新北4件）、黃單建築物70件（指受損情形無結構安全顧慮，花蓮35件，臺北13件、桃園14件、新北市7件及基隆1件），無須張貼危險標誌件數693件，目前仍持續勘查中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購買預售案時，也會特別留意建築工法、結構與是否有制震或免震等規劃設計，由於921大地震後建築法規更重視結構安全，建議民眾可以挑選921地震後才興建的大樓。

根據台北市建管處的資料顯示，黃單需注意之建築物，因非屬危險建築物，未達限制使用之程度，惟均已函知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，以便撤銷列管，維護居住安全。

▲南機場老舊公寓梁柱剝落。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.03）
▲南機場老舊公寓梁柱剝落。（圖／記者嚴俊強攝，2024.04.03）
若建物被貼黃單，在買賣交易時要告知嗎？曾敬德指出，在房屋現況說明部分，屋主必須告知建物為黃單列管，但若交易是在解除黃單管制後，因補強後結構安全沒有疑慮，「現況」不是黃單，則無需告知先前曾被貼黃單一事，建議買房前要多打聽、買結構方正及921後蓋的房子較好。

曾敬德表示，觀察這些黃標建築，有些屬於部分樓層，有些則是整棟的透天，即使想要改建也可能遇到整合困難的問題，所幸政府也積極推動都更與危老改建，甚至將改建視為重要的施政政績，建議民眾如果有機會參與，還是盡量合作促成，有時候一次機會沒把握，下次可能又是一個冗長的等待期間。

403花蓮地震！全台紅單建築18件：花蓮占17　1狀況政府補助450萬

花蓮天王星大樓傾斜釀1死！曾因震損成「黃單」危樓　里長說話了

住戶可以返家了！台北市南機場整宅蔣萬安「判定為黃單」

全台危老核准破3500件！台北市申請最多　危老黑馬卻是「這縣市」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞