地震後家被貼黃單怎麼辦！1狀況賣屋免告知　專家：要把握這件事

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貼文引發討論，不少網友回饋認為「地點好的話都會重建吧」，舉例如東星大樓、博士的家、台南維冠大樓等都有重新蓋回來。當中台南維冠大樓在2016年2月6日地震中倒塌，釀115人死亡，經台南市府媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，2022年重建完工，更名「出雲居」。據《樂居網》資料顯示，出雲居近1年成交均價為每坪約25.83萬元，較當地大灣生活圈近1年成交均價約31.38萬元略低。
403地震後，國土署昨（8）公布，統計至4月7日晚上9時止，全台超過800棟建物申請勘災，全台計有42件紅單危樓（指有安全疑慮立即停止使用，花蓮32件，臺北2件，桃園4件及新北4件）、黃單建築物70件（指受損情形無結構安全顧慮，花蓮35件，臺北13件、桃園14件、新北市7件及基隆1件），無須張貼危險標誌件數693件，目前仍持續勘查中。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購買預售案時，也會特別留意建築工法、結構與是否有制震或免震等規劃設計，由於921大地震後建築法規更重視結構安全，建議民眾可以挑選921地震後才興建的大樓。
根據台北市建管處的資料顯示，黃單需注意之建築物，因非屬危險建築物，未達限制使用之程度，惟均已函知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，以便撤銷列管，維護居住安全。
若建物被貼黃單，在買賣交易時要告知嗎？曾敬德指出，在房屋現況說明部分，屋主必須告知建物為黃單列管，但若交易是在解除黃單管制後，因補強後結構安全沒有疑慮，「現況」不是黃單，則無需告知先前曾被貼黃單一事，建議買房前要多打聽、買結構方正及921後蓋的房子較好。
曾敬德表示，觀察這些黃標建築，有些屬於部分樓層，有些則是整棟的透天，即使想要改建也可能遇到整合困難的問題，所幸政府也積極推動都更與危老改建，甚至將改建視為重要的施政政績，建議民眾如果有機會參與，還是盡量合作促成，有時候一次機會沒把握，下次可能又是一個冗長的等待期間。