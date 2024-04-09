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校園就像一本書！田寮新興國小獲教育部閱讀磐石獎

▲田寮區新興國小獲113年度教育部「閱讀磐石獎」。（圖／高市府教育局提供）
▲田寮區新興國小獲113年度教育部「閱讀磐石獎」。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

113年教育部閱讀磐石獎名單近日公布，全國共有61所國中小獲獎，其中高雄市有2所學校獲得殊榮，分別是田寮區新興國小、仁武區仁武國小。其中位處月世界的新興國小，今年以「新興視角IRP、跨閱惡地躍世界」為題，透過閱讀從師生視角翻轉閱讀，關心從小生長的家鄉與找到生機，勇奪教育部全國國中小閱讀磐石獎。

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田寮區新興國小建置「校園就像一本書」等軟硬空間環境，包括學校走廊、樓梯間與空餘空間都是閱讀室，除了讓學生處處可閱讀，也處處是驚喜；同時利用行動載具，善用搜尋、辨識、蒐集資料，結合媒體識讀教學，連結「朗朗學英語」、「識字學習島嶼」、「機器人導覽員」等課程。

▲田寮區新興國小校園就像一本書，讓閱讀隨處可讀。（圖／高市府教育局提供）
▲田寮區新興國小校園就像一本書，讓閱讀隨處可讀。（圖／高市府教育局提供）
學校用心打造校園閱讀風氣，近年來展現亮麗成果，借閱量從一學年每人2.7本增加到今年34.7本。今年學生人數回流6%，從28人增至6班39人；尤其全國科技化評量國語文篩選測驗，未通過率均低於高雄市與全國，全是因推動閱讀翻轉學生學習成效的證明。

校長楊麗美說，新興國小位於荒涼的田寮惡地月世界，其中田寮囝仔已故的校長林天祐在小時候打赤腳，踏著泥濘越過五座山才能到新興國小讀書，靠著六個閱讀好習慣改變學習人生，成為臺北市立大學校長，也成為新興國小孩子們的學習典範。 

學校將校長林天祐的六個閱讀習慣，進化成新興學童跨閱好習慣2.0，分別是「作息規律、每日閱讀、喜歡閱讀、培養讀寫力、雙閱讀學習立、跨域閱讀」，讓新興孩子成為未來新典範；又因全校學生只有39位學生，以特教 IEP概念，建構「新興閱讀IRP」，為孩子量身訂製「IRP閱讀學習方案」，來開展偏鄉學生多彩的學習特質。 

另主要引導學生在「讀」與「寫」能力的深化，以及雙閱讀多元運用，除了更能在閱讀理解素養的提升外，能夠跨域學習並解決面對的問題。新興的孩子在歷經3年的閱讀教育養成，已經能運用不同的語言和方式來介紹月世界的人、事、地、景，已經完成超過25場月世界的導覽。

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