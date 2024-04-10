台北47黃單危樓名單曝！信義區這棟單價破百萬　專家：3原則避雷

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想買房，要如何知道房子是不是331或921地震紅黃單危樓？台北市建管處指出，可從建管處網站首頁「建管業務綜合查詢」⭢「宣導專區」⭢「921及331地震」查詢。
根據臺北市921地震列管黃單建築物清冊，去年12月最新版本共計還有36處屬於921黃單，至於北市331地震列管黃單建築物清冊，今年3月版本還有11處屬於331黃單。若以區域來看，合計921及331地震黃單危樓，北投區有14處最多、信義區與士林區各6處居次。若加上此次地震列管黃單的建築物，黃單建築物恐怕會超過50處。
信義區黃單建築單價104萬 南機場整宅331地震被列黃單
查看921黃單建物清單中，信義區信義路四段405號、407號的「富貴角大廈」屋齡45年、樓高12樓，去年12月次頂樓以3970萬元成交，換算單價為每坪104萬元。據《樂居網》資料顯示，物件所處國父紀念館生活圈，房價近年成交均價115.2萬元，就算是黃單危樓，單價也只比行情價少10%，相當驚人。
另外，在331黃單名單中，赫見此次403地震中一度被列為紅單危樓的南機場一期整建住宅（中華路二段307巷2至20號），雖經於破壞嚴重柱位加設4支臨時性緊急支撐，三大技師公會勘檢，複評降為黃單建築，無須限制使用，但仍顯示黃單建築未經處理，再經歷地震時，確實有轉紅單危機。
買房3原則不踩黃標 買「這一天」之後蓋的房子較好
雖然房屋交易時，若物件現況為黃單建築，依規定屋主必須如實告知，但若黃單經補強與技師查核後取消列管，則無需告知曾被黃標。買房要如何避免買到黃單危樓？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分享3原則，不踩黃標地雷，一是買房前要多打聽、二是盡量買結構方正的房子，三則是選921之後蓋的房子較好。
曾敬德表示，觀察這些黃標建築，有些屬於部分樓層，有些則是整棟的透天，即使想要改建也可能遇到整合困難的問題，所幸政府也積極推動都更與危老改建，甚至將改建視為重要的施政政績，建議住家被黃標的民眾如果有機會參與，還是盡量合作促成，有時候一次機會沒把握，下次可能又是一個冗長的等待期間。