NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

神！大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打　隊友奧特曼連2場開轟

▲大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打！隊友奧特曼連2場開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打！隊友奧特曼連2場開轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日在對上明尼蘇達雙城隊比賽，3局上第二打席敲出右外野二壘安打，由於擊出的時速高達183公里，也被稱為「爆速」二壘安打，道奇隊目前以6:0領先。大谷昨日賽前，透露自己用板球拍調整，加上對愛妻告白，打擊大爆發，單場3安猛打賞，而隊友奧特曼（James Outman）也再度開轟，因為他就是模仿大谷的打擊調整方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊大谷翔平今天以二棒、指定打席先發出賽，首打席被三振，但他第二打席就敲出右外野二壘安打，近6場有6支安打都是長打，二壘打已經是大聯盟第一，擁有8支，長打12支，也都是大聯盟第一。

3局上2人出局，大谷面對Louie Varland的投球，大谷強力的打出二壘安打，他也輕鬆上二壘，擊球速度114英里，約183.5公里。

大谷從8日對戰小熊隊敲出三壘安打開始，連續又敲出二壘安打，9日對戰雙城又敲出2支二壘安打、全壘打，打擊率高達3成51。

James Outman昨日開轟後，今天在比賽中4局上轟出3分砲，道奇隊主力捕手Will Smith也開轟，「板球拍」真的很有用。

▲大谷翔平連續6場都有敲安，打擊火力升溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續6場都有敲安，打擊火力升溫。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

大谷翔平5戰3轟擋不住！跟洋基「酷斯拉」松井秀喜紀錄有特殊巧合

山本由伸慶祝首勝吃均價2千元燒肉店！大谷翔平想買單結果被搶先

李多慧爆「1兆韓元簽約金」轉味全龍！堪比大谷翔平　本人回應了

影／大谷翔平又開轟了！賽前告白妻子大爆發　本季第3轟出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞