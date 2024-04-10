神！大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打 隊友奧特曼連2場開轟
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日在對上明尼蘇達雙城隊比賽，3局上第二打席敲出右外野二壘安打，由於擊出的時速高達183公里，也被稱為「爆速」二壘安打，道奇隊目前以6:0領先。大谷昨日賽前，透露自己用板球拍調整，加上對愛妻告白，打擊大爆發，單場3安猛打賞，而隊友奧特曼（James Outman）也再度開轟，因為他就是模仿大谷的打擊調整方式。
記者吳政紘/綜合報導
道奇隊大谷翔平今天以二棒、指定打席先發出賽，首打席被三振，但他第二打席就敲出右外野二壘安打，近6場有6支安打都是長打，二壘打已經是大聯盟第一，擁有8支，長打12支，也都是大聯盟第一。
3局上2人出局，大谷面對Louie Varland的投球，大谷強力的打出二壘安打，他也輕鬆上二壘，擊球速度114英里，約183.5公里。
大谷從8日對戰小熊隊敲出三壘安打開始，連續又敲出二壘安打，9日對戰雙城又敲出2支二壘安打、全壘打，打擊率高達3成51。
James Outman昨日開轟後，今天在比賽中4局上轟出3分砲，道奇隊主力捕手Will Smith也開轟，「板球拍」真的很有用。
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