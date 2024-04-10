天氣預報／再冷1天回溫！大台北明高溫飆破30度　週末有午後雷雨

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根據天氣風險分析師吳聖宇預報指出，估為台灣帶來東北季風的大陸高壓今天(10日)將逐漸東移，台灣附近的風向會轉為偏東風為主，從大陸華南東移的水氣也有慢慢減少的趨勢，不過白天期間在北部、東半部以及中南部山區仍會有短暫陣雨出現機會，晚間水氣減少的的情況比較明顯，天氣型態才會更穩定，大部分地方轉為多雲天氣，只剩下東半部還有些零星的降雨。
溫度方面則是隨著風向轉東，有緩慢回升的機會，北部、東半部白天高溫大約攝氏22-26度，中南部高溫則可以來到攝氏30度或以上，夜晚到明天清晨的低溫也會回升，不過中北部、東北部空曠地區仍有機會出現攝氏20度以下的溫度，還有稍有涼意的情況。
明日白天溫度回升明顯，西半部、中南部飆破30度
明天（11日）台灣附近逐漸受到高壓迴流的影響，風向由偏東漸轉東南風，水氣減少，整體天氣相對穩定，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，山區午後因為熱力作用，可能有零星局部降雨出現。隨著天氣好轉，白天溫度回升會比較明顯，除了東半部高溫在攝氏26-28度以外，包括大台北在內的西半部地區高溫都有機會超過30度以上，中南部局部地區甚至可以來到攝氏32-34度左右，外出時要留意補充水分、預防中暑的可能性。
週五到週末留意午後雷雨，下一波鋒面下週二（16日）抵達
週五到週末（12-14日）在台灣北方海域陸續會有新的低壓、鋒面系統活動，不過位置都較偏北，台灣位於鋒面前方暖區內，風向為偏南到西南風，整體天氣還算穩定，北部、東北部的雲量較為偏多，中南部及花東地區大致為多雲到晴，但是因為白天溫度高，熱力作用較明顯，因此各地山區到了午後可能會有些雲層發展帶來局部降雨，甚至有機會往大台北、東半部的平地延伸，雖然預報上來看還沒有太顯著的午後雷雨預測，但是下半天到入夜之前的天氣變化仍要留意。
同時南風到西南風將帶來較高的溫度，尤其中南部局部地區持續有攝氏32-34度或更高溫度出現的機會，外出時要持續做好防曬以及防中暑的準備。
再下一波鋒面影響台灣的時間目前來看可能要等到下週二（16日）左右，不過預報資料顯示系統並不強，影響程度有待觀察，春季的天氣系統變動很大，提醒大家要持續留意最新的天氣預報資訊。