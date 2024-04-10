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大谷翔平創百年隊史紀錄！Glasnow7局14K好投　道奇6:3擊垮雙城

▲大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打，助道奇隊贏球。（圖／美聯社／達志影像
▲大谷翔平又敲183公里「光速」二壘安打，助道奇隊贏球。（圖／美聯社／達志影像

記者張志宇/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（10）日客場交手明尼蘇達雙城，靠著王牌Tyler Glasnow 7局送出14K無失分演出，與全隊掃出9安和大谷翔平敲出「光速」二壘安打演出，終場就以6:3賞給雙城4連敗，道奇則是拿下近期2連勝，其中大谷翔平開季14戰就擊出12支長打，創下隊史新紀錄。

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大谷翔平本場5次上場打擊，雖吞下2K僅敲出1安，但此支安打為深遠二壘安打，擊球初速度高達114英里，約183.5公里，目前以8支二壘安打排名聯盟，賽後打擊率降至0.333，此外根據大聯盟數據專家Sarah Langs表示，大谷翔平開季14戰就擊出12支長打，不但是全大聯盟最多，也創隊史新紀錄（是道奇隊史自從1901年以來最多）。

▲ 大谷翔平開季14戰就擊出12支長打，創下隊史新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 大谷翔平開季14戰就擊出12支長打，創下隊史新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
道奇今（10）日打擊火力集中在4局上與5局上，先是靠著James Outman擊出中外野3分砲先馳得點，隨後進到5局，靠著明星捕手Will Smith掃出右外野3分砲擴大領先，前5局打完道奇取得6:0領先。

反觀雙城前8局都沒有攻勢，僅在第8局下與9局下靠著Ryan Jeffers、Carlos Correa、Alex Kirilloff開轟演出追回3分，終場就以3:6不敵道奇苦吞4連敗。

本場道奇獲勝的關鍵，絕對是休賽季交易來的強投Tyler Glasnow，今（10）日共主投7局無失分，僅用88顆球，就送出14次三振，且沒有投出保送，順利拿下本季第3勝，賽後防禦率降至優異的2.25。

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