NBA／裁判今晚放假？公鹿、塞爾提克單場僅「2罰球」 創聯盟紀錄
密爾瓦基公鹿對上波士頓塞爾提克的比賽話題性十足，除了稍早「字母哥」Giannis Antetokounmpo讓人遺憾地傳出傷情之外，這場比賽兩隊加起來竟然只獲得2次罰球，塞爾提克隊甚至沒有球員站上過罰球線，寫下罕見NBA紀錄。賽後也有球迷調侃：「裁判今晚放假了嗎？」
記者黃建霖/綜合報導
聯盟今年季中調整吹判尺度，放寬球員場上身體對抗的強度，效果也立竿見影，立刻造成了比賽平均比分普遍降低，成為外界熱門討論的籃球現象。
此役塞爾提克以91：104不敵公鹿，本場比賽中塞爾提克團隊只出現8次犯規，公鹿更是只有4次，而兩隊唯一站上過罰球線的球員是字母哥，他總計2罰1中。
這是NBA史上首次出現了單一球隊整場比賽沒有任何罰球的情況，另外從1982-83賽季有統計以來，「2次罰球」也是有史以來單一比賽出現過最少的罰球次數。 之前的紀錄由2019年溜馬和魔術的比賽所創下，當時兩隊共罰了11次。
而這樣的奇景，自然也成為球迷調侃的話題，在ESPN於Instgram上公布此數據後，一些人紛紛表示：「裁判今晚放假」、「裁判也開始為季後賽調整了」、「今晚這場比賽沒有派裁判來嗎？」
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