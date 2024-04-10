專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

高鐵新竹站預售屋3年漲近7成奪冠　「這2站」交易量暴增8倍最熱門

▲統計台灣12座高鐵站近3年預售市場價量表現。其中高鐵新竹站平均單價飆漲近七成最高。（圖／永慶房屋提供）
▲統計台灣12座高鐵站近3年預售市場價量表現。其中高鐵新竹站平均單價飆漲近七成最高。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房產趨勢專家李同榮分析，認為台積電之後的下一波利基會轉至高鐵軌道經濟，房市將「見軌則發」。房仲業者統計12座高鐵站近3年預售屋市場的價量表現，發現在房價部分，新竹站3年間飆漲近7成最高，而台中站、苗栗站交易量則是暴增超過8倍最熱門。

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高鐵台中站3年預售交易量增8倍
在2021至2023年間，高鐵台中站的預售屋交易量從115件衝上1051件，增幅超過8倍，是12座高鐵站預售市場表現最亮眼的站點之一。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據台灣高鐵各站進出旅客人數數據，高鐵台中站2023年進出人數合計近2500萬，已成為僅次高鐵台北站的第二大的高鐵站點。

除了人流之外，高鐵台中站周遭亦有台中高鐵娛樂城、物流共和國台中園區等開發案正在進行中，區域發展前景看好，也帶動高鐵台中站房市熱絡，除了交易量猛增之外，預售屋平均單價也從2021年的27.5萬元飆高至42.5萬元，漲幅高達54.3%，是12座捷運站點中第二。

▲2021-2023年各高鐵站周邊預售屋價量變化。（圖／永慶房屋提供）
▲2021-2023年各高鐵站周邊預售屋價量變化。（圖／永慶房屋提供）
另一值得關注的站點是高鐵嘉義站。高鐵嘉義站預售屋交易量從2021年的376件到2023年的665件，增幅高達76.9%。陳金萍指出，嘉義站周遭房市，在台積電封測廠進駐嘉義科學園區、華泰名品城Outlets展店等產業發展利多下，房市發展蓬勃。隨著眾多建商持續卡位搶進，嘉義高鐵站未來房市發展可期。

至於台北站、苗栗站、雲林站的預售屋交易量雖然分別飆出572.7%、880%和87.3%的驚人增幅。但此三站於2021年的預售屋交易量皆未破百，未來這三站的預售交易量是否能維持如此高幅度的成長，值得持續關注。

高鐵新竹站預售單價3年飆68.4%最狂
在預售屋平均單價的表現上，高鐵新竹站在3年間從39.5萬元飆升至66.5萬元，漲幅高達68.4%，位居第一，更成為雙北地區以外最貴的高鐵站點。

陳金萍分析，高鐵新竹站受惠於新竹科學園區龐大的就業人口，帶動龐大的住宅需求，再加上高鐵無可比擬的交通優勢，使得區域房市買氣相當旺盛。此外，竹科身為台灣首屈一指的科技園區，群聚眾多高收入族群，再加上新竹預售屋市場供應量較小，但需求強勁，上述多重因素交互影響下，讓高鐵新竹站房價不斷向上攀升，在短短3年間預售屋單價就飆漲近七成。

▲高鐵加開自由座時段為12月29日（五）南下15時~20時，以及1月1日（一）南下13~19時與北上12~21時。（圖／記者徐銘穗攝）
▲高鐵新竹站近3年房價漲幅近7成最狂。（圖／記者徐銘穗攝）
除了新竹和台中兩站的預售屋，在3年內飆出68.4%和54.3%的驚人漲幅外，其餘的苗栗站、雲林站、嘉義站、台南站的預售屋平均單價都有25%以上的漲幅。陳金萍指出，台灣房市近3年因全球量化寬鬆政策、低利環境等因素，使得雙北以外區域房價全面起漲。高鐵站周遭更因其交通優勢，以及特定區開發的區域前景預期，讓房價漲勢更為凌厲。

至於其他站點，陳金萍表示，南港站和板橋站因區域開發接近飽和，預售單價亦已推升至區域高點，使得單價漲幅有限。台北站則因「國王雙子星」高單價建案的影響，推升區域預售單價。桃園站則因推案量龐大導致價格相對穩定。至於彰化站則因預售推案稀少，預售房市表現有待後續觀察。
 

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