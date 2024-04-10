蔡燦得昔被黃子佼追求！48歲凍齡童顏好驚人　逆齡保養法曝光

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事實上，蔡燦得也曾分享過自己逆齡保養法，崇尚「減法生活」的她，認為不婚不生的好處就是能少掉很多煩惱，她表示只要不把事情變得太複雜、不浪費，生活就能更輕鬆。蔡燦得透露想要維持年輕好狀態，必須均衡飲食、練習深呼吸、三餐定時定量，同時保持早睡早起規律作息，蔡燦得說：「保養自己不見得要花很多時間，重要的是長期的累積！」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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