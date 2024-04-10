黃子佼「人魚展覽」照片曝光！眾人作嘔看不下去：不知多少受害者

蔡燦得昔被黃子佼追求！48歲凍齡童顏好驚人　逆齡保養法曝光

▲蔡燦得昔被黃子佼追求，近日她因黃子佼再度登上新聞版面，48歲的她凍齡的童顏外貌，一直是網友討論話題。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得昔被黃子佼追求，近日她因黃子佼再度登上新聞版面，48歲的她凍齡的童顏外貌，一直是網友討論話題。（圖／蔡燦得臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

黃子佼近日被爆購買未成年少女偷拍影片引發公憤，他昔日不當言論也一一被挖出。他曾自爆「當年喜歡的是蔡燦得啊」，不過兩人卻沒有任何進展，一直停在好朋友階段，原來蔡燦得曾在節目上透露爸爸私下叮嚀她「黃子佼不是一個好人」。事實上，蔡燦得5歲就以童星身份出道，下個月即將49歲的她，外貌依然像少女一樣凍齡，她也曾公開自己的保養方法，「保養自己不見得要花很多時間，重要的是長期的累積！」

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▲蔡燦得是演藝圈內著名的凍齡童顏女星。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得是演藝圈內著名的凍齡童顏女星。（圖／蔡燦得臉書）
蔡燦得5歲就開始演戲、拍廣告，甜美形象受到很多人喜愛，作品包含《全家福》、《佳家福》、《包青天》、《鳥來伯與十三姨》直到今年持續都有在拍戲，也曾主持過兒童頻道的節目。比起蔡燦得的演藝成績，許多不認識她的年輕人，第一眼都會被她的外貌吸引，甚至看不出她真實年紀，蔡燦得也曾曝光自己素顏沒開濾鏡的面貌，凍齡童顏讓網友驚呼，她從以前到現在「一直沒有變」。

▲蔡燦得（左）曾公開自己素顏無濾鏡的樣貌。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得（左）曾公開自己素顏無濾鏡的樣貌。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得下個月即將迎來49歲施生日。（圖／蔡燦得臉書）
▲蔡燦得下個月即將迎來49歲生日。（圖／蔡燦得臉書）
事實上，蔡燦得也曾分享過自己逆齡保養法，崇尚「減法生活」的她，認為不婚不生的好處就是能少掉很多煩惱，她表示只要不把事情變得太複雜、不浪費，生活就能更輕鬆。蔡燦得透露想要維持年輕好狀態，必須均衡飲食、練習深呼吸、三餐定時定量，同時保持早睡早起規律作息，蔡燦得說：「保養自己不見得要花很多時間，重要的是長期的累積！」

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