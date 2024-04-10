NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

Curry率勇士飆26顆三分球寫賽季新高！湖人AD缺陣、Green狂射三分

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、Green狂射三分。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、Green狂射三分。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Curry率勇士飆26顆三分球！NBA金州勇士今（10）日客場交手洛杉磯湖人，此戰勇士面對戰績壓力，全隊展現絕佳手感，主將Stephen Curry三分外線6投6中，甚至Draymond Green、Klay Thompson也都貢獻5顆三分球，全隊單場狂飆26顆三分球寫賽季新高，最終以134：120擊敗缺少Anthony Davis的湖人

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如同勇士主帥Steve Kerr在賽後受訪所提，對於以外線投射為主的勇士，湖人缺少Anthony Davis後，影響的更多是在防守端，Steve Kerr指出他們在本場做出更為強硬的內線防守。

雖然詹皇仍然在油漆區內得手超過20分，但球隊其餘小將如八村壘、Austin Reaves更多是在外線的出手。湖人全隊外線35投12中，命中率3成43並不算太低，然而，勇士全隊是恐怖的41投26中，命中率高達6成43，外線手感實在太過火燙

內線部分，湖人在油漆區內的得分54分，僅比勇士的40分多了14分，顯見缺乏Anthony Davis的湖人難以完全掌控禁區。最明顯的部分，就是勇士內線大將「嘴綠」Draymond Green得到完全解放，三分球共7投5中，本場攻下15分，是近5場最高

本場比賽Stephen Curry三分球命中率100％，攻下23分、8助攻，「K湯」Klay Thompson也拿下27分，新秀Brandin Podziemski外線也3投3中，攻下13分，而Draymond Green則貢獻15分、6籃板和10助攻。

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