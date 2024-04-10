鄧愷威到底是誰？讓舊金山巨人隊主帥梅爾文讚：「他拯救了球隊」

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Blake Snell今年與巨人隊簽下2年6200萬美元（約19億6千萬台幣），或許也是因為沒有在春訓好好磨練狀況下，他昨日僅投3局就被打爆，表現不如預期，被打3安打，失5分，都是自責分。
31歲Blake Snell去年在教士生涯32場，180局有234次三振，14勝9敗、防禦率2.25，獲選國聯賽揚獎，Blake Snell曾在2018年光芒隊獲選美聯賽揚，成為史上第7位在美聯、國聯都獲賽揚獎的投手，沒想到在巨人主場首戰，卻慘遭KO。
鄧愷威的出現 讓巨人看到牛棚希望
巨人這場比賽算是很早就沒救了，但是鄧愷威讓巨人隊看到一絲希望，5局打完，巨人以1:6落後，鄧愷威上場後援，這也是他大聯盟第二場出賽，儘管在大比分落後狀況下出賽，他的心理素質依舊不錯，6、7兩局，連續解決7人次不說，隊友也力挺他的表現。
鄧愷威8局上1出局後，又對Ildemaro Vargas投出四壞保送，才首次讓國民打者上壘，接著鄧愷威被Lipscomb擊出中外野安打，所幸韓國「風之孫」李政厚挺身而出，一記精準長傳觸殺撲壘的Vargas，讓鄧愷威連3局無失分。
雖然鄧愷威最後帳面上成績並不理想，但長中繼來說，他的確吃了很多局數，連巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）都說：「他拯救了球隊。」
鄧愷威是何許人也 過去成績如何？
25歲的鄧愷威原本出身台中西苑中學，是胡智為的學弟，升三年級時因故轉學到高苑工商，之後就讀國體大，因為他的英文能力強，加上他在雙城隊也受到期待，因此很快就備受矚目。2017年，鄧愷威順利和美職雙城隊簽約，簽約金約50萬美元（約1500萬台幣），另有8萬美元獎學金（約240萬台幣）。
而他在2019年被交易到巨人隊，還好在翻譯許人傑悉心照顧下，他一度升上2A，又等了快5年時間，他才順利真正圓夢，不過鄧愷威在小聯盟評價本來就不錯，具有直球、滑球、曲球、變速球等4個球種。
克服心魔 經典賽後跟葉總談心
鄧愷威在去年經典賽因為球隊報到因素，比較晚跟中華隊集訓，但一投入比賽，他卻在面對巴拿馬時登板，6局上他登板投球，沒想到一上來第1顆就投出觸身球，接下來連投4顆壞球送出保送，下一棒短打推進，結果鄧愷威傳向一壘時不慎暴傳，導致打擊者也成功站上壘包形成滿壘，總計鄧愷威當時用了7顆球都是壞球，0.0局投球被敲2支安打、投出1次保送1次觸身，失掉3分自責分。
經過這樣的戰役後，鄧愷威還是持續在3A加強磨練，今年他受邀春訓，又在40人名單，總教練梅爾文在有傷兵狀況，第一時間就拉上他，也很看好他的表現，而味全龍隊總教練葉君璋日前也透露，他在春訓有遇到鄧愷威，兩人還吃牛排談心，克服對經典賽的問題。
總結：
儘管鄧愷威在巨人隊主場首戰就遇到「消化試合」，但他並沒有放棄，還幫牛棚吃了大多數局數，目前以長中繼、後援角色為主，他有機會獲得先發機會，只要巨人隊有危機，他就可以上陣。
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