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感冒2周後開始胸口劇痛！躺下變本加厲　她爆「心內膜炎」險要命

▲一位近40歲女性感冒，後出現劇烈胸痛，急診檢查發現是心內膜炎。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲一位近40歲女性感冒，後出現劇烈胸痛，急診檢查發現是心內膜炎。（示意圖／取自 Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

一位年近40歲女性日前出現感冒症狀，不久後出現劇烈胸痛，尤其在咳嗽、躺下或深呼吸時會更嚴重，為此趕去急診就醫，經詳細檢查，發現是心內膜炎，若未及早治療，恐有生命危險；醫師說，某些感染如新冠肺炎、結核病等，有可能引起心內膜炎，民眾日常生活應落實勤洗手等衛生習慣，既預防感染，也降低心臟炎症風險。

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針對此病例，國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東說，病人描述她在2周前出現感冒症狀，服用感冒藥後有改善，沒想到突然在2周後感覺胸部有明顯刺痛感，尤其在咳嗽、躺下或深呼吸時會變本加厲，必須要坐起或向前傾，疼痛才會緩解。此外，該患者還出現疲勞、輕微發燒和呼吸急促等症狀，尤其是嘗試躺下時，會感到明顯呼吸急促。

▲開學季感冒病毒發威，兒童感染科醫師顏俊宇家中2個孩子持續2、3天「酷酷嗽」，讓他也累到快中招，門診更是充滿感冒發燒的病患。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲心內膜炎若未及早治療，恐有生命危險。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
郭志東表示，由於在急診抽血檢查中，病人沒有明顯的心肌酵素異常，不像典型的心肌梗塞，但心跳已上升到每分鐘120下，加上心臟超音波發現心包膜積水，因此診斷為心包膜炎，經藥物治療後順利出院，持續在門診追蹤。

對於心包膜炎，郭志東說，是指包覆心臟的極薄囊狀組織發炎，使得心臟與心包膜間產生摩擦、引起劇烈胸痛，最常見症狀是胸口刺痛，但某些人會感到鈍痛或有壓迫感，而疼痛部位常發生在胸骨後或胸部左側，並轉移到左肩與頸部，當咳嗽、躺下或深呼吸時，疼痛會加重，躺下時甚至會呼吸困難，但坐起或向前傾時會緩解。

郭志東指出，心包膜炎的原因通常很難確定，有時找不到原因，則稱為特發性心包膜炎，其他原因包括心臟損傷後發生免疫系統反應，或感染新冠肺炎、結核病，或發生腎衰竭，或患有發炎性疾病如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎等，甚至罹患癌症，都可能引發心包膜炎。

針對心包膜炎的預防，郭志東則說，現今沒有特定的預防方法，採取防止感染的措施，可能有助於降低風險，包括避免與出現流感症狀者接觸，若本身疑似病毒感染，應避免暴露、傳染他人，並應遵循良好衛生習慣如定期洗手等，同時每年接種流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗，一旦有胸痛症狀，應立即就醫。

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