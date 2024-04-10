感冒2周後開始胸口劇痛！躺下變本加厲　她爆「心內膜炎」險要命

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郭志東表示，由於在急診抽血檢查中，病人沒有明顯的心肌酵素異常，不像典型的心肌梗塞，但心跳已上升到每分鐘120下，加上心臟超音波發現心包膜積水，因此診斷為心包膜炎，經藥物治療後順利出院，持續在門診追蹤。
對於心包膜炎，郭志東說，是指包覆心臟的極薄囊狀組織發炎，使得心臟與心包膜間產生摩擦、引起劇烈胸痛，最常見症狀是胸口刺痛，但某些人會感到鈍痛或有壓迫感，而疼痛部位常發生在胸骨後或胸部左側，並轉移到左肩與頸部，當咳嗽、躺下或深呼吸時，疼痛會加重，躺下時甚至會呼吸困難，但坐起或向前傾時會緩解。
郭志東指出，心包膜炎的原因通常很難確定，有時找不到原因，則稱為特發性心包膜炎，其他原因包括心臟損傷後發生免疫系統反應，或感染新冠肺炎、結核病，或發生腎衰竭，或患有發炎性疾病如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎等，甚至罹患癌症，都可能引發心包膜炎。
針對心包膜炎的預防，郭志東則說，現今沒有特定的預防方法，採取防止感染的措施，可能有助於降低風險，包括避免與出現流感症狀者接觸，若本身疑似病毒感染，應避免暴露、傳染他人，並應遵循良好衛生習慣如定期洗手等，同時每年接種流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗，一旦有胸痛症狀，應立即就醫。