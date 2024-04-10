租金真漲了！士林、北投豪宅5年租金漲4成　徐佳馨：還有發展空間

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住商機構企研室彙整實價登錄發現，士林、北投租賃市場，近期出現不少筆豪宅交易，其中包含透天別墅、大樓物件，都有1~4成左右漲幅，漲勢相當驚人。其中，北投「璞園心地居」2樓某戶，過去租金總價約7.5萬元，時隔5年租金成長4成，來到10.5萬元。
緊鄰新光三越台北天母店的「天母傑仕堡」，為知名飯店式管理出租大樓，先前才傳出整棟以116億元天價標售，近期也有傳出租金交易，其中19樓戶過去租金總價為9.38萬元，僅相隔2年後，租金漲至12萬5867元，漲幅高達34.2%。
獨棟別墅同樣被漲租，六年租金成長逾三成
不僅電梯大樓物件出現調漲，獨棟別墅租金也成長不少，北投老牌別墅山莊「威靈頓山莊」，其中一戶透天過去租金總價為10萬元，但歷經6年時間，租金成長37.5%，達13.75萬元。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，士林區轄內有台北美國學校、台北歐洲學校及台北市日僑學校，且使館特區也在天母一帶，商圈異國風情濃厚，過去即吸引不少外國族群入住。而來台外國人由於置產困難，大部分又為短期居留，且在地外國客薪資水準高，「以租代買」豪宅為常見選項，讓在地高端租屋市場蓬勃發展，在剛需推升之下，也讓區域租金價位扶搖直上。
升息、通膨影響，豪宅租客也得擔心荷包
除在地商圈特色之外，徐佳馨分析，對房東而言，前有央行自2020年以來六度升息，後有「囤房稅2.0」將於7月上路，未來電價調漲局勢也難免，以致於出現租金年年飆漲，根據行政院主計處最新數據，2023年居住類租金指數已創下歷史高點，這波租金漲幅同樣影響到高總價市場。她認為，豪宅出租物件供給稀缺，且通膨、升息等議題發酵，在租屋者眾、好租屋少的情況下，未來預估租金仍有發展空間。