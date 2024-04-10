人妻早上6點「常打卡在小北百貨」！解釋全笑噴　最強優勢撐30年

夏天防小黑蚊爆擊！吸血高峰時段曝　皮膚醫：5招避免「紅豆冰」

▲夏天蚊蟲多，藝人李玖哲的腳曾被小黑蚊攻擊變「紅豆冰」，皮膚醫教預防大招。（圖／三立提供）
▲夏天蚊蟲多，藝人李玖哲的腳曾被小黑蚊攻擊變「紅豆冰」，皮膚醫教預防大招。（圖／三立提供）

家庭消費中心／綜合報導

天氣變熱，不少人夏天總被蚊蟲叮咬，甚至抓到破皮流血、難以入睡，對此醫師說，「元凶」大多是俗稱小黑蚊的「台灣鋏蠓」，1隻即可造成超過10個腫包，建議到郊外應避開牠的吸血高峰、上午11時到下午3時，並使用防蚊液，以免遭小黑蚊飽餐一頓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台安醫院皮膚科主治醫師彭家盈說，小黑蚊的幼蟲住在潮濕、有光照、有藻類的土壤地表，例如竹林、綠地、菜園、樹下等，而成蟲則在人群活動頻繁的光影交界處如樹下、走廊、涼亭、庭院等，一有機會便吸食人血。

▲連續陰雨後青苔迅速長成，成為滋生小黑蚊幼蟲的溫床。〈圖／記者黃玿琮攝〉
▲連續陰雨後青苔迅速長成，成為滋生小黑蚊幼蟲的溫床。（圖／NOWnews資料照）
彭家盈指出，小黑蚊在每年4月開始活躍，到7、8月暑假時達到高峰，其吸血高峰時段約在上午11時至下午3時，喜歡叮咬體溫高或塗抹香水者，但不會攜帶傳染病。

針對小黑蚊吸血特性，彭家盈說，牠不像一般蚊子會一次性吸血，而是「少量多餐」，1隻就能造成逾10個腫包，又俗稱「紅豆冰」，極少數人會產生嚴重過敏、甚至休克危等致命狀況，但一般叮咬症狀約持續1週；此外，小黑蚊習慣低飛，通常在1公尺以下，所以小腿、腳、手背、手肘為主要叮咬部位，也因此危害多在一樓，二樓以上高度較少。

彭家盈表示，若被小黑蚊叮咬後冒出許多劇癢紅疹，因晚上入睡蓋被子會導致體溫升高，癢感會更加劇烈，嚴重影響睡眠品質，這時應至皮膚科就醫，但叮咬後的紅疹會留下色素沈澱，常需數月才退淡，建議期間應加強防曬如穿長褲、擦防曬乳等，或擦拭有美白成分的保養品，或藉雷射治療加快淡化速度。

此外，彭家盈提醒，遭小黑蚊叮咬外，切記不要過度搔抓，若破皮，細菌恐有機可乘，不但可能形成蜂窩性組織炎，且痊癒後有較高機率產生永久性疤痕。

▲蜂窩性組織炎的臨床症狀，包含紅、腫、熱、痛4項元素。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.27）
▲遭蚊蟲叮咬勿過度搔抓，若破皮遭細菌入侵，可能形成蜂窩性組織炎。（圖／NOWnews資料照）
預防小黑蚊叮咬5注意事項：

1、外出時穿鞋、襪與長袖衣、褲。

2、盡量保持移動如走路，因為人在行進間不會被小黑蚊叮咬。

3、不要使用香水。

4、避免在小黑蚊吸血高峰時段外出，尤其是上午11時到下午3時之間。

5、選擇含DEET（敵避）成份的防蚊液。除了外出前塗抹、噴灑的那次，應每隔一段時間即補擦。
 

新手媽產子順利！坐月子時竟大出血險死　挑護理之家先注意這點

害徐若瑄暴痛！肩膀「旋轉肌撕裂」貼布沒用　拖太久整組關節換掉

皮膚又乾又粗竟是「濕疹」！不同成因、位置再分類

李連杰難過甲亢這關！「亞臨床甲亢」也很傷　3種人中招風險最高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞