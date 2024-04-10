夏天防小黑蚊爆擊！吸血高峰時段曝　皮膚醫：5招避免「紅豆冰」

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彭家盈指出，小黑蚊在每年4月開始活躍，到7、8月暑假時達到高峰，其吸血高峰時段約在上午11時至下午3時，喜歡叮咬體溫高或塗抹香水者，但不會攜帶傳染病。
針對小黑蚊吸血特性，彭家盈說，牠不像一般蚊子會一次性吸血，而是「少量多餐」，1隻就能造成逾10個腫包，又俗稱「紅豆冰」，極少數人會產生嚴重過敏、甚至休克危等致命狀況，但一般叮咬症狀約持續1週；此外，小黑蚊習慣低飛，通常在1公尺以下，所以小腿、腳、手背、手肘為主要叮咬部位，也因此危害多在一樓，二樓以上高度較少。
彭家盈表示，若被小黑蚊叮咬後冒出許多劇癢紅疹，因晚上入睡蓋被子會導致體溫升高，癢感會更加劇烈，嚴重影響睡眠品質，這時應至皮膚科就醫，但叮咬後的紅疹會留下色素沈澱，常需數月才退淡，建議期間應加強防曬如穿長褲、擦防曬乳等，或擦拭有美白成分的保養品，或藉雷射治療加快淡化速度。
此外，彭家盈提醒，遭小黑蚊叮咬外，切記不要過度搔抓，若破皮，細菌恐有機可乘，不但可能形成蜂窩性組織炎，且痊癒後有較高機率產生永久性疤痕。
預防小黑蚊叮咬5注意事項：
1、外出時穿鞋、襪與長袖衣、褲。
2、盡量保持移動如走路，因為人在行進間不會被小黑蚊叮咬。
3、不要使用香水。
4、避免在小黑蚊吸血高峰時段外出，尤其是上午11時到下午3時之間。
5、選擇含DEET（敵避）成份的防蚊液。除了外出前塗抹、噴灑的那次，應每隔一段時間即補擦。