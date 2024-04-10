統神再問王必勝X小三還能升官？吳崢嗆：他的言行令我毛骨悚然
實況主「統神」張嘉航昨日在直播中為藝人黃子佼事件與民進黨發言人吳崢唇槍舌戰，統神今（10）日發文再度嗆聲，「吳崢你覺得王必勝X小三懷孕還能升官，有比想X17歲還讓你毛骨悚然嗎？」對此，吳崢回應，確實統神的言行令他毛骨悚然，並建議統神，應該先收回他的話、為「不嚴重」這番言論道歉。
記者陳佩君／台北報導
實況主「統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼事件時，直言「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等語，被吳崢批評，國民黨與統神合作「令人毛骨悚然」。統神、吳崢昨晚在直播中連線正面交鋒，統神數度表示不滿吳用毛骨悚然一詞，質疑他帶風向，「我現在沒收入，會X你民進黨到2028」；面對統神要求道歉，吳崢並未正面回應，最後兩人在對話無交集之下結束對話。
統神下午再度發文嗆聲「所以吳崢你覺得王必勝X小三懷孕還能升官，有比想X17歲還讓你毛骨悚然嗎？」吳崢下午出席中常會時回應，確實統神的言行是讓他更毛骨悚然，昨天他透過直播說明，現在是有知名公眾人物持有未成年性影像，及有受害者出來指證，可能涉入性侵未成年的少女，這都是非常嚴重、法律不允許、社會應集體抵制的作為。
吳崢提到，統神當然可以自由評論民進黨籍的政治人物，這是他的言論自由，但統神在直播上評論，持有未成年性影像、涉入性侵未成年少女事件評論「沒有這麼嚴重」，這讓他不能接受，也應予以抨擊。
吳崢質疑，統神也認知到公眾人物言行，可能給社會帶來影響，那他在近期爆發台版N號房事件，去幫黃子佼或類似的行為開脫，說沒有那麼嚴重，是不是帶給社會不好的影響、示範？