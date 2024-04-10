專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

台北信義區「49萬簽約2+1房」　內行抖1致命傷！爆小坪數早被秒殺

▲建商在台北市信義區推出「49萬簽約2+1房」的超低自付方案，號稱是台北市入手門檻最低的建案。圖為建案完工模擬圖。（圖／翻攝達永建設官網）
▲建商在台北市信義區推出「49萬簽約2+1房」的超低自付方案，號稱是台北市入手門檻最低的建案。圖為建案完工模擬圖。（圖／翻攝達永建設官網）

記者徐銘穗/綜合報導

台北房價高不可攀，卻有建商打著「讓上班族有機會買房」，在信義區推出「49萬元簽約2+1房」的超低自付方案，強調只要拿出總價2%、49萬就能簽約，工程期57個月每月繳4.9萬元，之後房貸每月6~7萬元。建商強調，上班族只要少出點國，慢慢存是付得起的。號稱台北最低首付建案曝光引發討論，內行爆「小坪數幾乎被秒殺光了」，曝物件基地夾在兩高架橋間比較吃虧。

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達永建設與新潤建設位於信義區的都更合建案「吉祥．如藝」昨（9）天公開，基地位置在基隆路與永吉路口，規劃18~41坪1至3房小宅房型，單價每坪135萬到150萬元、總價2200~6500萬元，樓高23樓、總數戶約484戶。建商破天荒推出2+1房簽約金49萬元、3房簽約金99萬元方案。

據悉，物件都更合建契機，是新潤機構董事長黃文辰2020年以15.4億元買下占地約305坪的透天厝與鐵皮屋，2年前黃身兼「台北聖興天后宮」主委，將媽祖暫遷移到該址。而達永也在新潤購地時主動上門談合建計劃，因此順利整併這塊市中心罕見的1061坪大基地，總銷高達120億元

▲新潤機構董事長2年前曾把「台北聖興天后宮」媽祖暫遷移到都更案基地位址。（圖／翻攝Google Map）
▲新潤機構董事長2年前曾把「台北聖興天后宮」媽祖暫遷移到都更案基地位址。（圖／翻攝Google Map）
物件所處的「松山車站生活圈」，尚有吉美建設位在八德路四段與市民大道六段的「吉美艾麗」建案，總戶數106戶、開價110萬~120萬元，最新成交實價落在100萬元上下，預計2026年Q4完工；另花樣企業位在八德路四段、饒河街的「松捷樂」開價103萬~120萬，最新成交實價也落在100萬元上下，預計2025年下半年完工。

台北蛋黃區「49萬即簽約」在PTT引發正反兩方討論，一方認為頭期款先收2%，剩下的在完工前無息分期付清，直呼「這種模式感覺可以」，認為預售期的月付價跟之後每月房貸差不多，「延遲付還多一筆金流可投資 」、「這都付不出來就別擠台北市了」。也有人曝光「這案子小坪數早賣光了，被秒殺」。

但也有人認為，低首付方案不是給上班族一個買房的機會，而是「給上班族一個被法拍的機會」，網友直言：「要把年青人吃乾抹淨，好狠！」、「感覺很難賣才需要這樣」，有人認為連頭期都要分期付，要先擔心撐不撐得過寬限期。有在地揭露，物件基地夾在兩個高架橋中間，位置十分特殊。

▲建商在台北市推「49萬簽約2+1房」低首付方案引發討論。（圖／翻攝PTT）
▲建商在台北市推「49萬簽約2+1房」低首付方案引發討論。（圖／翻攝PTT）

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