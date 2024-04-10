台北信義區「49萬簽約2+1房」　內行抖1致命傷！爆小坪數早被秒殺

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據悉，物件都更合建契機，是新潤機構董事長黃文辰2020年以15.4億元買下占地約305坪的透天厝與鐵皮屋，2年前黃身兼「台北聖興天后宮」主委，將媽祖暫遷移到該址。而達永也在新潤購地時主動上門談合建計劃，因此順利整併這塊市中心罕見的1061坪大基地，總銷高達120億元。
物件所處的「松山車站生活圈」，尚有吉美建設位在八德路四段與市民大道六段的「吉美艾麗」建案，總戶數106戶、開價110萬~120萬元，最新成交實價落在100萬元上下，預計2026年Q4完工；另花樣企業位在八德路四段、饒河街的「松捷樂」開價103萬~120萬，最新成交實價也落在100萬元上下，預計2025年下半年完工。
台北蛋黃區「49萬即簽約」在PTT引發正反兩方討論，一方認為頭期款先收2%，剩下的在完工前無息分期付清，直呼「這種模式感覺可以」，認為預售期的月付價跟之後每月房貸差不多，「延遲付還多一筆金流可投資 」、「這都付不出來就別擠台北市了」。也有人曝光「這案子小坪數早賣光了，被秒殺」。
但也有人認為，低首付方案不是給上班族一個買房的機會，而是「給上班族一個被法拍的機會」，網友直言：「要把年青人吃乾抹淨，好狠！」、「感覺很難賣才需要這樣」，有人認為連頭期都要分期付，要先擔心撐不撐得過寬限期。有在地揭露，物件基地夾在兩個高架橋中間，位置十分特殊。