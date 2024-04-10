台中黑糖饅頭檢出甜味劑 業者嘆萬物皆漲誤用「認罰當做長知識」
寶林茶室中毒事件，讓許多消費者對米製加工品敬而遠之，台中市食安處針對米麵類啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，竟在其中1件黑糖饅頭檢出人工合成的甜味劑，依規定裁處3萬元。業者受訪時表示，近年來糖價漲了一倍，黑糖饅頭仍維持一顆12元，才接受製作蜜餞的朋友推薦使用甜味劑，之後不敢再用，認罰當成長知識。
記者顏幸如／台中報導
中式炊蒸食品在台灣飲食文化中占有重要地位，但包子、饅頭及麻糬等產品含水量高，易受台灣高溫多溼影響，產生食安疑慮。台中市食安處表示，此次啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，共稽核12家業者、查核標示32件，並抽驗炊蒸食品24件，其中1件黑糖饅頭檢出甜味劑，已立即下架停止販賣，並依規裁處3萬元，其餘皆符合規定。
食安處指出，環己基（代）磺醯胺酸鹽是人工合成的甜味劑，按《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規定，不得使用於中式炊蒸類產品，若長期食用易增加腎功能負擔，建議民眾不宜過量食用。
業者受訪表示，近年來糖價漲了一倍，店內黑糖饅頭仍維持一顆12元，有蜜餞業的朋友推薦，可用製作蜜餞時使用的甜味劑替代，遭到開罰後，才知不能使用，認罰就當成長知識，之後也不會再使用了。該批饅頭製作100多顆、售出70多顆，其餘已經丟掉。