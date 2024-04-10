NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

影／湖人有詹皇為何還落敗？勇士Curry外線「超神準」成贏球關鍵

▲金州勇士一哥Stephen Curry，單場拿下23分、7籃板、8助攻，外線依舊神準。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士一哥Stephen Curry，單場拿下23分、7籃板、8助攻，外線依舊神準。（圖／美聯社／達志影像）

文/專欄作家橘爸

NBA金州勇士隊今（10）日以134:120打爆洛杉磯湖人隊，其中勇士隊一哥Stephen Curry外線發威，單場三分球6投6中，狂攻23分，加上Draymond Green單場三分球7投5中，Klay Thompson也狂砍5顆三分球，勇士隊全場飆進26記三分球，是湖人隊今年被投進最多三分球的比賽，因此，西區第10的勇士只差第9的湖人0.5場勝差，附加賽有機會在勇士主場進行。而勇士隊贏球，最大關鍵就是「準」，即便湖人有「詹皇」LeBron James攻下33分之多，還是勢單力薄。

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在賽前得知只有「詹皇」LeBron James出戰，勇士隊主帥Steve Kerr就有心理準備，但與其說要打內線，勇士隊厲害的還是外線，但Steve Kerr沒想到的是，這是湖人隊今年被投進最多三分球的比賽。

勇士Andrew Wiggins 貢獻17分，全隊3分球41投26中，Klay Thompson 10投5中，Stephen Curry 6投6中，連3分球不算強項的 Draymond Green，上半場5投5中，全場7投5中，15分、6籃板、10助攻。

Steve Kerr賽後說：「我不覺得我們很厲害，而是你很少看到這樣的比賽，Draymond Green半場5投全中，我不覺得我們很強，但我們投進超多三分球。」

勇士隊命中率高　湖人缺乏籃板保護

湖人隊雖然在缺少主將Anthony Davis的狀況下，全隊還是有一定發揮，但就湖人來說，要比較三分球，可能跟勇士隊還有段差距，更別說湖人全場出賽96次，但命中率太低。

湖人平均每場出手87次，今天已經超標，但投不進就像是籃筐上面加蓋，再者，因為Anthony Davis不在，籃板數也輸了2個，更別說，勇士擁有12次火鍋，讓湖人隊疲於奔命。

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，即使對手盡力撲防，仍不受影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，即使對手盡力撲防，仍不受影響。（圖／美聯社／達志影像）
八村塁打不過「戴維斯」　內線不夠有力

日籍混血好手八村塁先發出陣，但遇到湖人「戴維斯」TRAYCEJACKSON-DAVIS發威，他跟「剛果野獸」Jonathan Kuminga合力鞏固籃下，搭配Draymond Green的防守，讓湖人隊難以突破。

湖人隊一度追到接近個位數差距，又被勇士隊外線發威拉開差距，Stephen Curry彈無虛發，也讓湖人隊付出代價。

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James流感仍帶隊不敵勇士。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James流感仍帶隊不敵勇士。（圖／美聯社／達志影像）
總評：

這場比賽對湖人隊來說，還有「輸」的本錢，接下來勇士隊還要看看附加賽要以第幾名之姿進入，湖人隊還要對戰灰熊、鵜鶘，還有機會提升排名，勇士隊也要力爭上游。至於Anthony Davis，要想辦法回到健康的狀態才有機會贏。

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