統神宿敵發聲了！Toyz未來拒與「統神、黃子佼」同台：不想成幫凶

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Toyz與統神多年前結怨！只因工商吵翻天
2021年7月時，統神和Toyz當時收到同一款遊戲的工商邀約，雙方在遊戲內進行單挑對決，事前承諾輸的一方要接受改名處罰。但統神疑不熟悉遊戲系統，最終敗給Toyz，還被要求改ID為「Toyz的狗」。
此舉引發統神不滿，最後把名稱改成「垃圾職業丐幫」，隨後果斷結束遊戲宣傳，後續在直播中對妻子003公開爭執，認為廠商、Toyz的作為是在羞辱自己。
不過Toyz後來又把當天的過程剪輯成精華放上Youtube，又被統神團隊以版權檢舉下架，雙方也正式槓上。統神更表示，「從今天開始，戰爭開始了」。
統椅之戰2.0爆發！頒獎現場變台版奧斯卡
去年12月底時，有台灣實況圈的頒獎盛事登場，當天晚上「亞洲統神」張嘉航拿下「娛樂效果獎」，但頒獎者卻是死對頭Toyz劉偉健，讓統神氣得大罵主辦方，事件引發實況圈譁然。
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