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統神宿敵發聲了！Toyz未來拒與「統神、黃子佼」同台：不想成幫凶

▲與統神有多年恩怨的Toyz劉偉健也在晚間發文，宣告未來將拒絕與「統神、黃子佼」同台。（圖／取自Toyz臉書）
▲與統神有多年恩怨的Toyz劉偉健也在晚間發文，宣告未來將拒絕與「統神、黃子佼」同台。（圖／取自Toyz臉書）

記者潘毅／綜合報導

網紅亞洲統神（張嘉航）近期在直播談論黃子佼不雅片風波，卻語出驚人表示「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊！」引發社會譁然，更成為下一個抵制對象。對此，與統神有多年恩怨的Toyz劉偉健也在晚間發文，宣告未來將拒絕與「統神、黃子佼」同台。

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Toyz在今（10）日晚間9時於臉書發出聲明，「我未來將不再以任何形式參與和戀童癖黃子佼以及亞洲戀童神前輩相關的任何演藝工作，以提醒自己」、「不任意成為剝削兒童的幫兇」。

Toyz與統神多年前結怨！只因工商吵翻天

2021年7月時，統神和Toyz當時收到同一款遊戲的工商邀約，雙方在遊戲內進行單挑對決，事前承諾輸的一方要接受改名處罰。但統神疑不熟悉遊戲系統，最終敗給Toyz，還被要求改ID為「Toyz的狗」。

此舉引發統神不滿，最後把名稱改成「垃圾職業丐幫」，隨後果斷結束遊戲宣傳，後續在直播中對妻子003公開爭執，認為廠商、Toyz的作為是在羞辱自己。

不過Toyz後來又把當天的過程剪輯成精華放上Youtube，又被統神團隊以版權檢舉下架，雙方也正式槓上。統神更表示，「從今天開始，戰爭開始了」。

統椅之戰2.0爆發！頒獎現場變台版奧斯卡

去年12月底時，有台灣實況圈的頒獎盛事登場，當天晚上「亞洲統神」張嘉航拿下「娛樂效果獎」，但頒獎者卻是死對頭Toyz劉偉健，讓統神氣得大罵主辦方，事件引發實況圈譁然。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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