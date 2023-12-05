統神飆罵Toyz販毒狗！「統椅之戰」2年前早爆發　1篇文看懂始末

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統神和Toyz曾於2021年7月共同受到遊戲廠商工商邀約，兩人約定在手遊中進行單挑比賽，並在事前承諾輸的一方要接受改名處罰。但統神疑似不熟操作與系統慘敗給Toyz，Toyz還嘲諷挑釁要求統神將遊戲ID改成「Toyz的狗」，引發統神強烈不滿，僅將名稱改成「垃圾職業丐幫」後匆匆結束遊戲宣傳，更在工作結束後的直播中對妻子（兼經紀人）003怒吼、痛批廠商與Toyz對他極度不尊重。
Toyz隨後將當天與統神PK精華剪成影片放上Youtube，此舉引起統神粉絲不滿，統神也在館長直播中，控訴Toyz遊戲過程中不斷挑釁他，更認為在彼此都不熟識的情況下，Toyz的行為非常不尊重他，「我工作出來7年，我從沒遇過這麼不尊重人的人」。統神後續表明有看過Toyz精華影片，並提到當時遊戲廠商完全不理會他的反應，僅回覆「那是Toyz個人的行為」，整個過程都讓他相當不滿。
Toyz影片遭檢舉下架！嗆統神像小學生找館長告狀
Toyz方面則是發生精華影片被統神團隊以版權檢舉下架，這也讓Toyz忍不住氣炸開嗆，認為統神對遊戲工商沒做功課，打賭輸了還生氣賴皮，甚至像小學生一樣跟館長打小報告或是搬出香港國籍問題罵他，表示「搞這種小動作，看了是真覺得可悲」更打算將影片刪除統神片段後重新上架，除非統神把ID改成「Toyz的狗」與版權（警告）撤掉都不會下架，「你看了不爽我就讓你繼續不爽」。
統神向Toyz立下戰帖「我們不會有終結的一天」
Toyz也上傳003爆氣飆罵他三字經的對話截圖，表示「難道要聯繫方式只是為了罵人？」事後統神坦言是自己拿老婆手機罵的，並指控Toyz斷章取義，更立下戰帖「從今天開始，戰爭開始了」、「我們不會有終結的一天」。
Toyz上館長直播也坦言確實與統神不熟，但廠商找2人合作就是因為觀眾想看「火藥味場面」，他只是為了達到宣傳目的才做效果，怒嗆統神雙標。 統神則在實況直播時透露，他打了5通電話給Toyz卻都未獲得回應，建議對方改名為「ToyzA告」，「反正也沒說發音要用台語或是國語，只要聽起來像又有改名就可以」。
統椅終局之戰結局！Toyz「離奇自爆」引熱議
而事隔2個月，Toyz驚傳涉毒遭台中地檢署聲押，統神聽聞消息後，也立刻查詢相關新聞以及台灣針對毒品的相關法規，臉上的笑意雖然藏不住，但也沒有做出過多評論，這也成為統椅終局之戰的結局。
統椅之戰2.0爆發！台灣電子競技協會發表聲明致歉
沒想到如今又爆發新的戰場，網友紛紛力挺統神直呼「販毒都能當頒獎嘉賓，底下大部分人都無感，一堆演藝圈吸毒、性騷的當沒事繼續活躍在演藝圈，政客外遇、撞死人還是能步步高升，台灣現況就是這樣道德淪喪，實在有夠離譜」。
對於該次頒獎人的爭議，台灣電子競技協會（CTESA）也發表聲明致歉「今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖，在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。而《NOWnews》致電中華民國電子競技運動協會，對方僅表示內部討論中，暫不回應。