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歐陽娜娜狂叫大15歲男星「爸爸」被罵翻　首度回應了：有什麼不行

▲歐陽娜娜（左圖）喊陳偉霆「爸爸」挨轟，她沉默3年首度回應。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、陳偉霆微博）
▲歐陽娜娜（左圖）喊陳偉霆「爸爸」挨轟，她沉默3年首度回應。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、陳偉霆微博）

記者楊穎軒／綜合報導

歐陽娜娜18歲考進美國頂尖的伯克利音樂學院，疫情結束後復學，近日她提前1年完成學業，5月3日將開畢業演奏會，事業與課業兼顧得宜。不過人紅是非多，23歲歐陽娜娜多年前在節目上公開叫大15歲港星陳偉霆「爸爸」，引發外界非議，相隔3年，她首度回應此事：「我都不懂說這有什麼不行嗎？」

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2021年歐陽娜娜錄製實境秀《潮流合夥人》，期間覺得陳偉霆很照顧每個藝人，故意逗弄對方說：「謝謝爸爸！」陳偉霆當下似乎有些尷尬，回應：「妳可以叫我哥哥嗎？」歐陽娜娜說：「不行！」後來眾人進行滑雪活動，歐陽娜娜又喊陳偉霆：「爸爸！」陳偉霆再度回說：「別叫我爸爸！」

當時部分網友對於歐陽娜娜的行為很反感，認為她執意稱呼陳偉霆「爸爸」，即便對方希望改正，歐陽娜娜仍不予理會，批評她對前輩很沒禮貌。對此，歐陽娜娜近日上真人秀《是女兒是媽媽》，首次解釋：「我都不懂說這有什麼不行嗎？我們就是大家開玩笑，覺得他年紀大，然後又很照顧我們！」覺得陳偉霆和大家有年齡差，又很會照顧人，所以只是以開玩笑的口吻調侃對方。

▲歐陽娜娜（右）解釋自己出發點是認為陳偉霆很照顧人，所以才以開玩笑的口氣喊對方爸爸。（圖／微博）
▲歐陽娜娜（右）解釋自己出發點是認為陳偉霆很照顧人，所以才以開玩笑的口氣喊對方爸爸。（圖／微博）
歐陽娜娜無奈地說：「所以它（爭議）經過了半年，到現在也會有人說，但我又覺得說，這個事情我為什麼當時就不說話呢？」後悔那時沒有先解釋本意，可能會有不一樣的結果，一旁大陸女星王珞丹聽完幫腔：「說了也沒用！」

針對歐陽娜娜的說明，大陸網友反應不一，「陳偉霆都明確拒絕過好幾次她喊爸爸了！怎麼還自己委屈上了」、「開玩笑要別人覺得好笑才行」、「不知道台灣那邊的文化，大陸對這種原意親近男性會叫哥哥或者叔叔，爸爸真的很奇怪」，有人緩頰：「解釋挺合理的，也能理解在開玩笑，但確實像王（王珞丹）說的一樣，解釋了也沒有用！」

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