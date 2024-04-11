歐陽娜娜狂叫大15歲男星「爸爸」被罵翻　首度回應了：有什麼不行

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時部分網友對於歐陽娜娜的行為很反感，認為她執意稱呼陳偉霆「爸爸」，即便對方希望改正，歐陽娜娜仍不予理會，批評她對前輩很沒禮貌。對此，歐陽娜娜近日上真人秀《是女兒是媽媽》，首次解釋：「我都不懂說這有什麼不行嗎？我們就是大家開玩笑，覺得他年紀大，然後又很照顧我們！」覺得陳偉霆和大家有年齡差，又很會照顧人，所以只是以開玩笑的口吻調侃對方。
歐陽娜娜無奈地說：「所以它（爭議）經過了半年，到現在也會有人說，但我又覺得說，這個事情我為什麼當時就不說話呢？」後悔那時沒有先解釋本意，可能會有不一樣的結果，一旁大陸女星王珞丹聽完幫腔：「說了也沒用！」
針對歐陽娜娜的說明，大陸網友反應不一，「陳偉霆都明確拒絕過好幾次她喊爸爸了！怎麼還自己委屈上了」、「開玩笑要別人覺得好笑才行」、「不知道台灣那邊的文化，大陸對這種原意親近男性會叫哥哥或者叔叔，爸爸真的很奇怪」，有人緩頰：「解釋挺合理的，也能理解在開玩笑，但確實像王（王珞丹）說的一樣，解釋了也沒有用！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道