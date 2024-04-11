統神失言看兒童教養問題　治療師神解「抖音一響，父母白養」關鍵

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曾任悠遊卡公司董事長、將來銀行總經理的銀行家劉奕成直言，「真的令我訝異，馳騁遊戲界的KOL問的問題，顯示完全沒有法律素養及邏輯思維」。然而據統計，8成青少年愛看YouTube，且近7成認為知名度高、訂閱數多的網紅內容相對可信，因此更多家長細思極恐擔憂的，是網紅、短影音世代下，孩子會不會在爸媽不察情況下，早被不當言行產生負面影響。
人稱「阿鎧老師」的張旭鎧稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪，指出大眾媒體報導出來的網紅、YouTuber只是一部分，在不同年齡層孩子領域的網紅，多的是家長連聽都沒聽過的人物，顯現家長想「各別擊破」是困難的，建議可以利用事件讓彼此學習成長。提供家長以下4教養指引：
1、教導孩子識別訊息
阿鎧老師指出，要趁機教導孩子分辨其得到資訊的來源，釐清網紅代表的是個人意見、屬自媒體，而非經由專業者或專家，也不似有審核機制的廣播電視媒體來得嚴謹。多和孩子互動，了解他們看了那些YouTube、網路內容，來源為何，進而協助孩子判斷訊息的可信度。
2、約定網路使用規則
網紅、短影音等內容都存在網路上，因此阿鎧老師建議，要和孩子約定好「網路使用規則」，採引導方式讓孩子落實規則。一般來說，多採時間限制，例如在放學寫完功課後看30分鐘，可再加一個「分享」條件，雖然孩子在期間仍有機會接觸到不當訊息，但透過孩子分享他剛看了些什麼，就有進一步討論並協助判斷內容的機會。切記討論時，家長態度不能太強烈，以免訊息被隱蔽。
3、掌握源頭、推薦合適網紅
阿鎧老師指出，孩子可能透過同儕或是網路搜尋、推薦，接觸到各式各樣網紅的各類型影片，若想降低孩子接觸不合適內容的機會，爸媽也可以直接推薦優質的網紅、YouTube頻道。
他指出，事實上，不論抖音或是YouTube各平台，仍是有不少具知識、啟發性的內容可供孩子探索，但務必要控制收看時間，尤其是短影音。在時間限制部分，阿鎧老師建議，學齡前看的多是唱跳類，5~6分鐘要休息，一天約20~30分鐘；小學後以每天不超過20分鐘為限，一天總量則由家庭自決。
4、懂得保護自己與他人隱私
網紅世代，孩子不只要判讀訊息正確性，更要懂得保護自己與他人隱私。阿鎧老師表示，「隱私」一詞抽象，對孩子就直接易懂的解釋就是，「所有不想被人知道，以及被知道了會有危害的事情」。同時，也可運用相關新聞事件，帶孩子反思，如何避免變成事件中的受害者。
「抖音一響，父母白養」 關鍵在大腦
至於家長圈盛傳「抖音一響，父母白養」，阿鎧老師更是心有戚戚焉。他表示，臨床上會透過流行舞蹈歌曲來吸引孩子注意，常常發現只要前奏一響，不用教，後面的動作孩子早都會了，「這其實很令人憂心，把孩子的注意力都吸走了」。
阿鎧老師點出短影音最大的問題是，透過快速傳遞各式各樣的聲音畫面影響，讓孩子的大腦習慣快節奏、簡單又重複的頻率，大腦因而缺乏運作的機會，在面對學習課業上時，孩子就會容易覺得複雜、困難，而開始變得不喜歡學習。因此，建議短影音最多看3~5分鐘，就要交換靜態穩定的活動。
真實案例：科目三一跳就會 學校功課卻學不會
他分享臨床實例，有名媽媽說自家孩子很聰明，但不明白為什麼學校教的東西他都學不會。阿鎧老師進一步問媽媽孩子的聰明之處，媽媽回說：「 他看網路上『在小小的花園裡，挖呀挖呀挖~』還有『科目三』都是一下就學會的啊！」阿鎧老師直言，癥結點就是上述短影音對大腦產生的負面影響。
阿鎧老師嘆說，光是一昧禁止短影音，無法從根本解決問題，建議應釐清孩子為什麼會被短影音吸引，是單純覺得有趣好笑，或是能從中得到成就感，進而把動機引導到學習上，轉移孩子對短影音過多的注意力。