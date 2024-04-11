小宅收納神放大 歐德傢俱完美客製化排球國手皮皮的家
外號「皮皮」，現役為中華台北女子排球代表隊的曾琬羚，曾於2018年亞洲盃排球八強賽中打敗南韓，替中華隊拿下第四名，並獲得最佳快攻手獎。27歲生日時，買下第一間房子，憑藉「專業相信專業」的信念下，委請歐德設計師余相穎規劃15坪小宅，完美客製化成果讓她直說讚。
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「麻雀雖小 五臟俱全」完全貼合皮皮裝潢後的新家，2房2廳格局應該規劃的櫃體通通都有，應該很難塞得進去的大物件，如大茶几、大沙發、大電視等，一個也不少。玄關入門起，重視風水的皮皮先設置鋁框長虹玻璃隔屏遮蔽，確保隱私，全室選用榮獲綠建材標章「Order floor超耐磨木地板」，希望讓腳丫子舒服，開啟幸福的一天。
為了跳脫小坪數避免使用深色調的刻板印象，設計師依照皮皮的喜好，運用黑色系搭配白灰調，帶出空間立體輪廓，「抹茶那堤」沙發背牆，增添活潑個性，成為最吸睛主視覺牆；動線配置也因風水關係，改變沙發位置，將上方天花橫樑運用圓弧造型修飾；為放大使用空間，公領域採開放式設計，將電視櫃設在居宅中心，區隔客餐廳，並運用可旋轉180度電視架，讓皮皮無論在客廳還是餐廳，都能觀看電視，來訪的朋友都覺得好神奇。
居家規劃一開始，皮皮就表示有大型物件要入駐，在設計師絞盡腦汁下，終於完成她夢想中如韓劇一整排完美收納櫃。鞋櫃增設透氣孔，儲放大量鞋履避免潮濕有異味；大型電子衣櫥櫃和大冰箱櫃，毫無違和全放進家裏，自嘲有強迫症的皮皮，不但要求物品都排放整齊，連襪子都折的一絲不苟、冰箱裡的每樣飲品、蔬果都要列隊排好，讓設計師直呼皮皮超強功力可以開「收納講座」了。
設計師為滿足:家裡一定要有「吧檯」的皮皮，住在15樓可以喝咖啡賞美景，在不影響動線下，依照皮皮171公分的身高，量身打造吧檯檯面高度110公分，一般桌面高度約90-100公分，並用櫃體當桌腳增加收納；餐桌另一側電器櫃，平台高度等同吧檯，符合以人為主使用需求，讓她再也不用彎腰做家事。
說到主臥，皮皮最大需求是「King size床」，讓睡姿豪邁的她可以自由翻滾，而床架則選用小蜻蜓掀床，讓儲物量翻倍，由於皮皮不喜歡摺衣服，不愛衣服有皺褶，所以衣服、長短褲都要一件一件吊掛好，她的衣櫃吊衣桿高度是210公分，比起一般高出10公分，讓她翻找或吊掛衣褲，都輕鬆自如，小宅空間神放大，溫馨好舒適，皮皮謝謝歐德幫她完成夢想中的家。