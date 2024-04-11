路跑／台新女子路跑台北場就在這周日！賽事資訊、交管路線一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北場的10.2公里、半馬組會從臺北市政府出發，3.8公里組則從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。半馬組集合時間最早為清晨4：30、10.2公里組為早上6：00，最後3.8公里是最晚的早上8：00。
半馬組路線
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。
10公里組路線
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。
3公里組路線
大佳河濱公園噴水池(起點)→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→右轉自行車道→新生高架橋下折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園升旗桿(終點)。
※以上路線如遇道路施工等因素，主辦單位將會於賽事網站公佈替代路線。
📌萬金石馬拉松交管措施
中華民國路跑協會14日（星期日）上午5時至10時，在台北市市民廣場及大佳河濱公園舉行「2024 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：
一、市府路（松高路至松壽路）：0時至7時30分管制全線車道。
二、信義一號道路：5時至7時管制全線車道。
三、仁愛路（逸仙路至林森南路）：5時20分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。
四、建國高架道路：5時20分至6時40分管制仁愛路出口匝道。
五、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至7時30分管制南往北內側2線車道；5時50分至7時30分管制北往南全線車道。
六、新生高架道路：4時至8時30分管制全線各入出口匝道。
七、濱江街（新生北路至基10號水門）：6時至8時管制西往東內側2線車道。
八、中山橋：5時30分至7時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。
九、北安路（北安匝道至明水路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。
十、明水路（北安路至樂群一路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。
十一、樂群一路（明水路至敬業三路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。
十二、大直橋明水路匝道：5時30分至7時50分管制該匝道出口。
十三、基8、9、10號疏散門：5時至10時管制車輛進入。
十四、基16號疏散門：5時至8時管制車輛進入。
十五、麥帥一橋：5時30分至8時40分管制機慢車道（往市區方向）。
北市交通大隊表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：
一、欲穿越仁愛路往北（南）車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。
二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。
三、北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。
四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。
五、麥帥一橋機慢車道：改道行駛麥帥一橋快車道。
活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站查詢相關資訊。
📌台北場專屬6位特邀配速員
台新女子路跑賽是一場專屬女性的賽事，男性朋友在不能上場的情況下，多半選擇場邊加油、終點送水遞毛巾等方式參與，為了增加女孩完賽的信心，今年臺北場找來6位特邀配速員陪伴並協助大家穩健配速，10K——黃玠、21K——鄭子健、張哲豪、何政毅、田鴻魁、蔡孟儒。
📌參賽禮與完賽獎勵
報名參加2024年台新女子路跑者，均可獲得專屬賽衣一件，半馬組別為背心，10公里及3公里組則為T恤。若成功完賽，半馬組別可以拿到完賽獎牌、完賽T一件、完賽毛巾一條，10.2公里組、3.8公里組則可以收到完賽獎牌一面。
如果選擇親自領取參賽物資的選手們，則需要提前在4月12、13日的上午10:00至下午17:00止，前往萬華運動中心領取。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁